遠雄人壽全新打造綠色新風格行動辦公室

遠雄人壽迎向 30 週年，持續響應聯合國永續發展目標(SDGs)，今（9)日將永續理念導入外勤展業人員全新職場，結合 Green、Digital、Share、Relax 四大元素，於台北、新北、高雄三地打造綠色新風格行動辦公室，促進展業同仁身處低碳職場，以行動力行環境保護，同時掌握高效能的數位服務工具，助益業務拓展，遠雄人壽綠色新風格行動辦公室透過軟硬體升級，加乘展業同仁工作結合ESG體驗，實際接軌永續潮流。

為呼應淨零轉型，遠雄人壽綠色新風格行動辦公室選用經環保署認可獲環保標章材質，降低對環境負荷的衝擊，同時與符合企業社會責任優良廠商合作，透過對環境友善的產品和服務，促進綠色經濟循環。此外，因應數位化潮流，展業服務面推出遠距投保、電子保單、保單健檢智能等數位化系統工具，大量減少紙張使用，實踐低碳職場，朝無紙化目標邁進。

新世代年輕族群偏愛彈性的工作時間與空間，遠雄人壽也順應潮流特別規劃出行動辦公區，設置主題交誼區，打造時尚設計風格，輕鬆會晤中品嚐咖啡，生活中融入工作，和夥伴、客戶輕鬆交流，讓職場空間更有效運用，提升節能減碳效益。主題交誼區也是最受展業同仁青睞的一處放鬆場域，遠雄人壽經常於此舉辦各式分享講座或活動，吸引展業同仁和保戶熱烈參與，空間的改變大幅影響職場氛圍，讓展業同仁們能從中獲得身心靈平衡。

打造具健康效率、更多元、有歸屬感的環境，是遠雄人壽30周年的永續實踐。圖／遠雄人壽提供

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「遠雄人壽視每一位展業同仁為重要夥伴，積極為同仁規劃更好的職場環境，並符合數位化及綠色永續潮流，實踐人、空間與環境的永續共享。」深知人才是永續經營的關鍵，遠雄人壽參與天下雜誌 「TALENT, in Taiwan 人才永續行動聯盟」，並秉持「Empower Your Life 為生命增添好生活」品牌主張，自許成為最具品牌永續影響力的保險公司，為社會帶來更多正能量，從自身出發，期攜手員工、保戶、社會大眾，持續傳遞愛與善意，一步步 美好了全部。