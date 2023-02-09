跨宗教音樂會寧靜祈福 傳遞宗博館創館理念

一場結合神聖樂音與信仰的心靈饗宴！世界宗教博物館發展基金會主辦的「彈琴說愛音樂會」，2月8日晚間在輔大淨心堂登場，靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師與各宗教代表齊聚，用音樂慶祝宗教間的友誼，以寧靜一分鐘為土耳其、敘利亞強震及地球平安祈福，傳遞宗博館「尊重、包容、博愛」的創館理念，也呼應聯合國「跨宗教和諧週」的精神。

響應聯合國每年2月第一個星期的「跨宗教和諧週」，世界宗教博物館做為一個跨宗教互動平台，連續5年以不同主題、形式在台灣舉辦活動，今年與天主教會台灣地區主教團、輔仁大學校牧室、非政府組織「愛與和平地球家」（Global Family for Love and Peace，簡稱GFLP）合作，舉辦這場音樂會，莊嚴而神聖。

中國回教協會榮譽理事長倪國安（右）將一頁式《古蘭經》捐給世界宗教博物館，由創辦人心道法師（左）接受。（圖由世界宗教博物館提供）

心道法師與天主教會台灣地區主教團總主教鍾安住、中國回教協會榮譽理事長倪國安、台灣基督東正教會李亮神父、台北清真寺董事初雅士、中華天帝教總會秘書長劉曉萍，超越宗教界線的藩籬，帶領全場參加者開啟手上的LED蠟燭，在天主教的聖堂寧靜一分鐘，為生態永續、世界平安共同祈願，也追思剛離世的佛光山開山宗長星雲大師、天主教榮休總主教狄剛2位宗教領袖，這份大愛令人動容。

「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命。」多位宗教領袖匯聚，以愛與慈悲，共同祈禱，一起守護地球，正是心道法師積極推動「靈性生態」的緣由，希望將「多元共生、相依相存」理念推廣到全世界，連結愛與和平的願力，一同關愛世界，珍愛地球。

節目中有個特別的儀式，倪國安將來自伊斯蘭教第一大聖城麥加、全一頁完整114章節的《古蘭經》，捐贈給世界宗教博物館，希望更多的人能夠學習及了解伊斯蘭教。心道法師上台接受這份珍藏近50年的禮物，並回贈世界宗教博物館錦旗，展現跨宗教的情誼，並期盼持續攜手實踐「尊重、包容、博愛」。

音樂會安排不同宗教信仰、文化背景的表演者，包括：旅法作曲與管風琴演奏家潘天銘、泰山聖方濟沙勿略堂義大利裔的神父安吉恩（Fr. Emanuele Angiola）、花蓮縣玉里鎮樂合部落的阿美族祭司巴奈拿告、由印度歌手羅傑及台灣好友組成的孟加拉民謠走唱團、IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲、旅瑞典抒情女高音洪筱歡，分別演出「音樂之父」巴哈管風琴名作《觸技曲》、旋律優美的聖歌《天使之糧》、阿美族靈性吟唱、世界文化遺產包爾民謠（Baul Song）、《普賢行願》佛曲、馬斯康尼的《聖母頌》等，以音樂為橋梁，不分彼此的交流與對話，凝聚不同宗教信仰的力量，意義非凡。

各宗教代表以寧靜一分鐘祈福。（圖由世界宗教博物館提供）

「世界因差異而美麗，因相通而和諧。」心道法師表示，創建世界宗教博物館，就是希望不同宗教間可以對話，彼此了解，共同創造世界和平。期盼跨宗教聯合起來，共同推廣如何愛地球，如何愛人民，如何愛世界。即使信仰不同，只要開啟慈悲與智慧，宗教的愛可以連結大家，一起合作奉獻給地球生態，世界將更美好。

鍾安住也說，各宗教代表共聚一堂，欣賞不同宗教的音樂之美，感受彼此的愛，促進宗教間的交談，相當有意義。高齡95歲的倪國安很高興參與此次盛會，感謝有機會活在人間天堂，跟著心道法師一起推動愛地球、愛和平。初雅士認為，宗教間可以對話，就是世界和平的前提，大家一起往世界和平而努力，是一件美好的事！

宗教代表們均是多年老友，近年因疫情不常見面，格外珍惜相聚時刻相互交流，輪流上台發表感想，都認為宗教和諧、世界和平是普世價值，這場音樂會不只是彈琴，也在談情，談的是宗教之間的內在美；說愛，則是訴說愛地球、愛和平的共同想望。而宗教即扮演重新連結的重要角色，引導大家在黑暗中能成為一顆發亮的星星。