住商郭峰誠用籃球賽打出麻豆凝聚力

最近民眾討論度最高的電影，莫過於灌籃高手，籃球作為台灣最熱門的運動之一，是不少台灣民眾從年輕到年長的運動日常，也容易引起共鳴。其實，在台南麻豆也有這麼一個籃球傳奇，住商不動產台南麻豆店店東郭峰誠因爲國小老師的一句話，開啟了每年一度，高達250隊報名，規模傲視台南，連續舉辦15年，未來無限延伸的『柚城盃三對三籃球賽』。

郭峰誠回憶起舉辦的因緣，15年前，他身為台南培文國小家長會長，在某一次和學校老師聊起，不少學生跑去網咖荒廢學業，如果能有一個在地運動賽事引導他們，相信必然能引起廣大迴響。當時他們都認為，三對三籃球賽因爲參加門檻低，又能有效訓練年輕人體力，加上不需要其他裝備花費，是理想賽事選擇。也因為這個概念，他扛起所有費用擔任主辦單位，想不到第一次舉辦就吸引了60隊參與，此後連年增加，最高甚至達到300隊，不過後來為了維持品質，比賽限制在250隊，分成社男組（36隊）、大專暨公教機關組（24隊）、女子組（24隊）、高中男組（72隊）、國中男組（72隊）、國小組（36隊），採公開報名，每次都獲得廣大迴響，而今成為在地年度盛事。

問起過程中有沒有難忘的事情。郭峰誠提及，因為主辦比賽認識了許多小朋友，15年來小朋友都長大成人，某一次有一位年輕人告訴他，因為國小時參加了第一屆比賽，引起他對籃球的興趣，現在已經成為新營太子國中的籃球教練，籃球影響他的一生。郭峰誠也發現，有運動習慣的孩子不僅身體好，腦子也好，加上必須團隊合作，對學業和人生的幫助非常大。長期主辦下來，擦亮了住商不動產的品牌，更吸引了台南市東興國民小學、台南市教育局體育處、國立曾文高級農工職業學校、台南市太子國民中學、台南市麻豆國民中學、台南市黎明高級中學、台南市永新國際同濟會、台南市麻豆扶輪社、台南市衛生局的協辦，成為台南麻豆的年度盛事。

面對未來，郭峰誠表示，他會把籃球賽的盛事每年一直辦下去。即使把手中產業交棒給下一代，由於他們從小也參與打籃球，相信此優良傳統會延續下去，不僅是對自我的期許，更是對鄉親的關懷，與一個不動產經紀業者對在地的愛與責任。