和逸飯店‧台北民生館慈善快閃歌唱活動 擁抱世界看見台灣魯凱美聲

和逸飯店‧台北民生館長期挹注公益活動，積極實踐公益與企業社會責任。此次透過國泰慈善教育基金會與玉溪有容教育基金會攜手，贊助屏東縣三地門鄉青葉國小合唱團北上參與「擁抱世界音樂會」，提供近50位團員舒適的住宿環境，期盼藉此機會傳遞正面能量與溫暖。合唱團已於昨日(2/5)上午10點在和逸飯店‧台北民生館大廳進行快閃歌唱活動，邀請旅客們一同欣賞世界美聲。

青葉國小是不到40人的迷你小學，更是屏東縣三地門鄉唯一的魯凱族部落，過去十五年來藉由師生們的共同努力，用美聲向世界傳遞著魯凱歌謠與文化。至今已連續6年榮獲全國師生鄉土歌謠比賽特優、三度登上國家音樂廳、更受邀參加加拿大台灣文化節，並在2019年於維也納國際合唱比賽榮獲民謠組合唱的冠軍金獎。

為迎接農曆新年與睽違23年重返台北舉行的台灣燈會，燈會開幕當日飯店特邀青葉國小合唱團身穿族服，於飯店大廳為旅客表演魯凱族的傳統歌謠，穩健的台風透過渾厚有力的美聲為現場的人傳遞著細緻卻堅定的溫暖力量。和逸飯店‧台北民生館期待藉此拋轉引玉為玉溪有容基金會爭取更多支持與關懷，讓世界看見台灣美好的天籟美聲。