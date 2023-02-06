桃園市111年金牌企業焦點-運籌網通

桃園市經發局去年底舉辦「111年桃園市金牌企業卓越獎」頒獎典禮，運籌網通獲得智多星獎，在獲獎的15家企業中大多是製造業大廠及大型醫院，運籌網通是唯一的物流雲平台，更是歷屆來唯一的一家資訊服務業，該公司於頒獎會場散發的能量讓各界驚豔，記者特採訪該公司CEO彭麗蓁，下為訪談記要。



問:本屆得獎業者多數為生技、傳產、電子、科技業，唯有貴公司是資訊服務業，請簡述貴公司現況與產品的特殊性?



答: 運籌網通的產品是台灣最大的物流雲平台Glory cloud platform，該產品提供國內外高科技製造業管理全球供應鏈及國際物流的解決方案，雲平台上提供數千個優化功能及演算法隨選隨用，按使用量計費，企業客戶不需要安裝資訊系統，但雲平台需要與企業內部的ＥＲＰ資料同步，以便讓進出口人員登入平台，與該企業的全球供應商及國際物流廠商在同一個平台上協同作業，再者；由於雲平台的演算法已將大部分的作業智慧化，可完全消弭國際貿易過程中所有的重複製單及人為錯誤，例如：高科技製造業每個月進出口高達數百或數千運次，Glory cloud platform能夠以複雜的多種參數自動併單自動選商，以最低成本滿足交期，目前Glory cloud platform每天自動以不同幣別的當天匯率計算高達數千種的國際物流的費用金額，自動產生對帳單給物流廠商，可避免每月高達數十萬元台幣的匯損。

問:貴公司股東陣容涵蓋宏碁創辦人施振榮、矽谷創業之神陳五福等，這些重量級投資者加入的原因?

答:一向重視台灣軟實力的施振榮董事長及擁有矽谷經營之神稱號的陳五福先生投資運籌網通，在18年前看好我們的雲服務符合現在的需求及未來的趨勢，我要感謝這兩位產業巨擘前輩，能夠在雲服務市場的早期便投資我們，才成就了運籌網通現在成為台灣最大的物流雲平台。

問:物流業競爭激烈，業者間經常廝殺到薄利甚至微利的慘況，貴公司與物流的關係為何?

答: 高科技製造業是雲平台的付費客戶，而國際物流業是運籌網通的的合作夥伴，國際物流業在我們的平台上一方面更有效率地完成物流任務，另一方面則利用運籌網通的雲平台作為商業渠道，更容易找到優質的企業客戶，所以運籌網通的雲平台為製造業客戶及國際物流業創造了雙贏的局面，我認為這樣的商業模式很有價值。我很喜歡讀一本「以人本為出發的商業模式」的書，作者認為未來100年企業的價值並非追求規模極大化，而是追求以人本為出發的商業模式，一家企業即使擁有再多的自動化或智慧化，但一切仍要回歸以人為本的經營，除了企業的產品必須對環境友善，讓員工及商業夥伴更有自尊更有價值的工作，「Glory Cloud Platform」正是以人本為出發所設計出來的產品，另值得一提的是運籌網通遇到SARS，COVID-19兩次疫情，「Glory Cloud Platform」整合2,000多家服務科技大廠的物流業，在兩次疫情疫情高峰期間協同這2,000多家物流業協助高科技業運送高達數百億美元產品安全達交全世界，做到全球供應鏈不中斷，「Glory Cloud Platform」扮演著關鍵的角色！

問:2023公司產品的規劃?

答: 軟體科技日新月異，客戶使用雲平台的好處之一就是不需擔心軟體系統的汰舊更新!運籌網通在2022啟動改版計畫，目標要朝更智慧化、更人本的方向升級，例如：剛推出的客服機器人「Miss Glory葛洛莉小姐」她將來會自動收集全世界的新聞，例如烏克蘭與蘇俄正在戰爭，有哪些港口封港？替代路線是什麼？類似這些問題就可詢問Miss Glory來處理。



彭麗蓁小檔案: 國防部中科院第一位以公費就讀研究所的女性、2017 榮獲台灣「雲端服務傑出應用獎」、2012及2019年代表台灣參加APEC並演講、2018年獲得「飛雁計畫」女性創業菁英獎、2021-2023 獲AIT聘請擔任American Women Entrepreneur 新創導師。