1111人力銀行 發布2023企業第一季徵才暨加薪調查

新春後開工日（1／30）台股開盤大漲逾500點，一舉站上萬五大關，不少投資人揚眉兔氣樂開懷；然而全球經濟成長不確定性、通膨壓力及等因素仍在，台經院最新的經濟成長率預測出爐，下修今年的經濟成長率至2.58%，就業市場利多與利空交錯參雜，將如何影響2023年企業第一季徵才腳步與加薪意願？

1111人力銀行調查針對徵才企業進行調查發現，看壞景氣下滑33.2%、認為與去年相比持平40.1%以及認為景氣好轉26.7%，整體而言有6成7受訪企業對今年景氣抱持正向持平態度，但與去年7成9相較，明顯下滑12%，且今年看壞景氣的企業比例也高於看好的企業，顯見經濟前景未明，企業偏向保守居多。再觀察金兔年第一季徵才現況顯示，59.4%企業有徵才計劃，另40.6%則表示暫時不補人。細究其主要徵才原因為補足流失人力59.1%、例行性徵才16.9%及業務量增加10.5%。

而第一季徵才表現，以「資訊科技」及「餐飲住宿」求才若渴，急缺基層人力及中階技術人才，職務方面則是需求操作/維修/技術門市人員23.2%、業務/貿易/客服/門市人員19.1%及管理幕僚/人資/行政人員14.7%。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，全球經濟放緩，半導體產業走過因為疫情關係帶來的缺貨利多，預期2023上半年將持續庫存調整，最快第2季末、第3季有望觸底反彈。國內晶圓代工龍頭大廠近期大動作招募十分吸睛，資訊科技業搶先布局，為下半年先蹲後跳的後市做足人力配置。觀察餐飲住宿業疫後營運明顯回溫，國人報復性出遊消費不手軟，飯店住宿、餐飲觀光因為疫情衝擊而縮減的基層人員尚未補足，業者不惜加薪搶人，目前1111資料庫工作機會數達到63.9萬筆，較前一年成長8%，廠商徵才目標明確盼一次到位。

沐青股份有限公司（龜記）創辦人李其翰表示，因應手搖飲產業成長的趨勢，在年初內勤端已調薪8%到10%，在門市的部分，正職3萬1起跳，店長薪資上看3萬8，工讀人員在完成3週的內部訓練後，時薪最高可以達到200元，每個月還有業績獎金，來激勵第一線的同仁。2023年持續擴大徵才，無論是門市銷售端或是內勤、研發單位，希望招募到對手搖飲產業有興趣及熱情的人才。

調查顯示4成5受訪企業今年第一季有調薪計劃，相較於去年的5成3，廠商加薪意願略為下降，又觀察加薪幅度，今年可望平均調薪3.7%，又相較於去年的4.6%，下修將近1%，整體而言，不論是廠商的調薪意願還是加薪幅度皆呈現「雙降」態勢。2023年全球經濟表現大幅減速，國內也受到國際情勢等因素影響，從台經院預測2023年國內經濟成長率下修至2.58%可以嗅出，景氣未來充滿不確定性，因而放緩了企業的加薪腳步。

調查指出，企業主動調薪的原因，包括工作績效表現36.1%、企業有每年調薪制度20.6%以及留住人才18.7%。除了調整薪資待遇外，優渥年終、績效獎金、紅包以及員工旅遊，都是能夠激勵士氣的具體福利。而另外5成5沒有調薪計劃的企業主要是考量「產業景氣不明」38.1%、「業績不如預期」19.7%及「沒有固定調薪制度」17.2%。

陳尹柔表示，根據台經院分析，在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素下，去年全球經濟並不理想，國際景氣未來充滿不確定性，企業普遍轉攻為守，採取穩健經營型態，且除了經濟情勢詭譎多變之外，年輕人就業意向改變53.8%及少子化求職者變少25.7%也都成為國內業者必須面臨的兩大徵才挑戰。 為了鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，1111人力銀行今年已經連續第6年舉辦「找工作送1萬」活動，( https://event.1111.com.tw/event23/transfer_23y1w/index.asp )，即日起到5月30日投遞履歷，經通知面試並且錄取，不論新、舊會員，任職滿三個月以上，即可申請就職獎勵金1萬元，共計釋出1千個名額回饋求職者，有意轉換跑道的上班族可以把握年後轉職旺季投遞履歷。