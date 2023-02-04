嘉磐慈善基金會陪一心育幼院孩子 歡慶元宵

藝術是人類的天性，心靈是幸福的依歸！嘉磐慈善基金會秉持「心靈建築，以家傳家」的信念，元宵節前夕，由魏榕廷特助率領基金會同仁和以藝術彩繪豐富學員心靈的【Vision Art藝術空間創藝團隊】攜手到雲林一心育幼院舉辦「Happy兔gether萬盞燈火點亮幸福！」

元宵節彩繪兔年花燈公益行動，期望藉由手作彩繪花燈、猜燈謎、吃元宵和傳藝天燈祈願活動的辦理，陪伴育幼院孩子在充滿愛的氛圍裡，點亮溫暖和感動！活動中，嘉磐同時捐贈新台幣5萬元，作為育幼院童的課輔基金，期望能拋磚引玉為院童開啟更豐富多元的學習視野。

嘉磐慈善基金會元宵節到一心育幼院陪伴孩子手作花燈。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台2023的第一件好事，從雲林一心育幼院展開！行善不間斷的魏嘉銘董事長說：「行善如一滴水注入大海，積少成多，便能讓愛永不乾涸！」

適逢小過年【元宵節】前夕，為了實踐為孩子創造舞台的承諾，嘉磐慈善基金會將【小小畢卡索】創意繪畫競賽的優勝作品設計成1000份有故事的文創紅包袋和1000份桌曆送給貴賓好友、善心企業和基金會在全台資助的各課輔單位認養人，以公益推手之姿，期盼讓處在社會邊緣的弱勢孩童有機會獲得全方位的學習資源，甚或被更多有緣人資助認養。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會特助魏榕廷表示：「花燈和紅包袋在傳統家庭裡，擁有美好祝福的寓意，更是長輩期盼能以好運庇蔭晚輩的象徵，基金會透過文創紅包袋的設計，也期望能將孩子們的純摯想像化為祈願，分享給生活在這片土地上的人們，只要每個人願意多付出一點點，那麼社會上的幸福將能無限擴大！」

3千多個日子以來，嘉磐慈善基金會從部落到高山，從漁村到非山非市的偏遠小校，公益課輔平台累計資助超過5989名孩童，以「孩子喜歡的事」為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見，正如董事長魏嘉銘常說：「一切福田，不離方寸；從心而覓，感無不通。」