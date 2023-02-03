雄崗美術館展出波普控（POP CORN）主題聯展

雄崗美術館即日起至2月28日舉辦波普控（POP CORN）主題聯展，計有范峻銘、劉育明、陳靜智、李麗真、賴芳玉、蕭聖健、馮順宏等藝術家經典作品展出，每一位藝術家作品均深具藝術欣賞價值。在疫情逐漸走向解封之際，雄崗美術館的波普控（POP CORN）主題聯展，正是一個用藝術的角度，審視當前疫情生活下，心靈層面所傳達出的生命欲求，一個絕佳的反思機會。

雄崗建設經理林濰在聯展開幕茶會致詞表示，非常歡迎藝術家至雄崗美術館展出經典作品，聯展藝術家們的作品各具特色，因此波普控（POP CORN）主題聯展可以說是可看性十足的藝術饗宴。

策展人范峻銘與作品合影。圖／黃全興

聯展策展人范峻銘表示，波普控（POP CORN）音譯自英文「爆米花」，在疫情的影響之下，我們的生活有了巨大的改變，一時之間居隔在家，成為不得已的日常，無形中自然延續宅文化的蘊生，也拜網路科技與直播媒體的發達，讓我們得以度過彼此被迫分隔，卻又能持續相連結的生活方式，或許在疫情陰影底下，在家看電視「吃爆米花」，其實是最積極自我防疫與對抗疫情的舉動。

范峻銘說，以往普普藝術（POP CORN）所揭櫫的消費文化榮景，如今在疫情陰霾的籠罩下，似乎更透露出無奈與不甘，新聞報導人民在長期封控下，對著陽台敲鍋唱歌發洩鬱悶，普羅大眾在不得不「宅」的處境下，如何持續對這世界「控」下去，確實值得我們關注。此次展出作品，可讓我們試著以藝術的角度，審視 當前疫情生活下，心靈層面所傳達出的生命欲求。

聯展一隅。圖／雄崗美術館提供

參與本檔次聯展的七位藝術家作品的演繹風格各具特色：

范峻銘：以時尚雜誌圖片拼貼動漫人物眼睛，呈現出物質炸裂般的綴錦貼圖，轉譯網路時代人與人之間的 情感溝通模式。

劉育明：以紙漿塑造詼諧逗趣的糖果魚，似人的嘴臉表現出荒誕?調皮的各種神情，在繽紛亮麗的彩色糖 衣包裹下，表達出現代人可愛又荒謬的另一面。

陳靜智：使用窯燒玻璃燒繪出小紅帽女孩與各種動物的純真互動，表現人與自然共存時的呆萌可愛。

李麗真：以複合材質堆疊顏料色層，交融理智尺規線條與偶發性的刮抹痕跡，描繪個人內心冥想與尋求 放空的心靈烏托邦。

賴芳玉：使用多種材質塑造來自個人生活經驗下的真實感悟，以個性化的形象將種種記憶再次顯像成型。

蕭聖健：以復古物件組合出各種機動發聲裝置，模擬蟲鳴、鳥叫，引領人回返早期農業時代，身處安然恬 適的自然記憶之中。

馮順宏：以發泡材質自由膨脹、擴張，隨機塑形、無限裂變出姿態扭捏，奇趣又令人莞爾的人形或動物，幻化百變眾生。

雄崗美術館地址：高雄市鼓山區富農路328號2樓，電話：(07)586-6533。