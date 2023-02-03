臺灣企銀贊助「銀髮樂齡學堂」新春聯歡

長期關懷銀髮長者，送暖社區獻祝福

臺灣企銀長期投入社會公益，以關懷銀髮長者為主軸，於全臺成立20家「銀髮樂齡學堂」據點，為落實社區照顧及強化銀髮長者間關懷互動，今年持續贊助地方社區辦理新春聯歡活動，該行同仁亦熱情參與送暖，向社區長輩們拜年。

此次「銀髮樂齡學堂」新春聯歡活動從年前圍爐延續至開春之際，鼓勵高齡長者走出家門參與互動，感受春節團聚氛圍，每場活動皆熱鬧又溫馨，社區志工也利用活動期間宣導居家安全觀念，共同打造友善的社區環境。

臺灣企銀致力強化銀髮長者身心靈照護，不僅透過共餐凝聚社區情感、為長輩開課宣導信託觀念及相關高齡金融知識，並與臺北市立教育大學攜手進行USR合作計畫為銀髮族設計運動課程，在專業教師及學生助教指導下，讓長者享有健康樂齡的生活，同時協助培育銀髮照護專業人才，實踐青銀共學，擴大公益效益。

臺灣企銀積極參與公益活動，落實ESG永續發展，深化與當地社區協會的緊密聯繫，持續協助「銀髮樂齡學堂」補助計畫至今已逾28萬人次受惠，不少企業客戶也透過捐款、物資與食材捐贈等不同方式挹注愛心，提升銀髮照護品質。 該行也透過發行「銀色之愛信用卡」邀請卡友參與愛心刷卡活動，提撥消費金額千分之3捐助至公益信託基金中，專款專用於銀髮樂齡學堂長者、弱勢族群等照顧，未來臺灣企銀也將持續善盡企業責任、落實永續發展，將資源與關懷拓展到臺灣的每一個角落。