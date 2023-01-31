歐德寵舊客戶 路跑免費參加 邀歐德舊客戶 3/12石門水庫路跑賞櫻

「一起跑 愛相隨」，疫情日漸趨緩，歐德路跑活動回來了，感謝舊客戶的信賴與支持，於2023年3月12日舉辦「2023寵愛歐德集團舊客戶 石門水庫櫻花路跑賽」，一起為愛向前跑。

剛過完天天大魚大肉的農曆春節，緊接又是228連續假期，跟親朋好友相聚歡後，體重不小心出現直線上升的窘境，歐德集團2019年邀請舊客戶參與慈善聖誕路跑後，舊客戶頻頻敲碗，何時還有路跑活動?今年選擇在石門水庫最美環湖路、最美櫻花季開跑，邀請舊客戶「一起跑 愛相隨」為健康動一動外，還能做公益分享愛，一舉數得，千萬不可錯過。

這次參賽組別為5km歡樂組、10km挑戰組、21km半馬組，喜歡路跑的朋友可以攜家帶眷輕鬆跑，也可以自我挑戰，享受奔馳的快感，成功完賽的跑友還可獲得豐富的歐德舊客戶專屬完賽禮和可口的暖心餐，這麼多好康，立馬手刀報名去。

歐德集團誠摯邀請歐德傢俱、優渥設計、巧寓舍計、歐眠床墊舊客戶，2023年3月12日(星期日)上午到桃園市石門水庫參加『2023寵愛歐德集團舊客戶 石門水庫櫻花路跑賽』。除了參與公益路跑之餘，還可安排石門水庫一日遊，賞美景、搭遊艇、吃活魚，歡度快樂的一天。詳細路跑報名資訊，請鎖定歐德集團各品牌官網及粉絲團，名額有限，行動要快。

【2023寵愛歐德集團舊客戶 石門水庫櫻花路跑賽】

活動時間：2023年3月12日(日) 05:00~11:00

報名時間：即日起至2023/2/5止

活動地點：石門水庫南苑停車場

參賽組別: 5KM歡樂組、10KM挑戰組、21KM半馬組

2023寵愛歐德集團舊客戶 石門水庫櫻花路跑賽活動頁：https://pse.is/4pqbua

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