每個豐富的故事都有著不同的脈絡發展，在每日經歷與感受績累中度過的歲月所將所感動到的人、事、時、地、物，烙印在心裡，最終即成為記憶中難以忘懷的故事章節。

施令紅教授將不同人生經歷、感受轉換成視覺符號當作骨架，再將其故事幻化成自己的設計作品。在不同議題海報中，將符旨、符徵與女性的關懷交互成自己的獨特創作魅力；並陸續編織生活內不同的感悟，讓生命更有不同色彩、創作更為沉澱有厚度！



施教授因緣際會與墨西哥國際海報雙年展（世界五大海報展）主席有多年熟識與交流的機會，互相曾多次受邀擔任不同的評審、演獎與策展，其中包括台灣的設計相關活動、北京設計週和國際評審等等。施教授於2014年第一次到墨西哥擔任國際評審，接續幾年內也在墨西哥擔任主要兩國的交流策展，同時亦代表墨國推廣其競賽活動到全世界，此次再度受邀參與活動並於Museo de Antropología de Xalapa（墨西哥第二大國立博物館，也是參觀人數最多的博物館）邀請舉辦個人海報創作展，並受到兩國駐外代表的支持，個展舉辦順利、成功且圓滿。



而每個成功的好展覽，背後往往有著有形無形的支持，旭陽國際家具集團－台北瑞奇貝拉國際家具有限公司即是這樣的大力推手。因為施教授和董事長夫婦的情誼，促成他們長期對設計活動的支持 ，尤其是贊助施教授自擔任中華民國美術設計協會理事長時的幾個重要的活動。因此也有了這次延續墨國展覽的異業結盟。並採用傢俱、設計搭配海報的方式呈現，讓更多人認識設計的美學與力量。

本次個展，希望能把施教授的海報設計創作，與瑞奇貝拉的設計傢俱合組，提供不同的視角及體驗，呈現不同的「善設計」與大家分享！

蘊 ·在 瑞奇貝拉 — 施令紅國際海報創作展

展覽時間:2023年2月4日至2月12日

展覽地點: 瑞奇貝拉家具 (台北市中山區松江路63巷18號)

開幕茶會: 2023年2月4日 下午2點