彰化家扶古早燈籠義賣 盼各界慷慨解囊助貧童安心開學

春節假期剛過，緊接著就是學子們新學期的開始了，然而對於經濟壓力原本就很沉重且面臨物價上漲的貧困家庭來說，無疑是生活與孩子教育學習階段開銷另一個憂心的開始，為了協助這些弱勢孩子們能夠安心上學、快樂學習，家扶基金會在全台辦理「幸福兔gather」新春義賣活動，目標籌募1,000萬元助學金，其中，彰化家扶社工及志工於過年期間就已展開古早燈籠義賣活動，籌措家扶孩子們新學期的助學金，希望讓家扶兒能夠順利開學，今天（30日）在彰化市南瑤宮舉辦古早燈籠義賣記者會，現場準備眾多可愛造型及傳統燈籠，邀請社會大眾慷慨解囊送愛心，一起幫助弱勢兒少安心上學。

彰化家扶舉辦「幸福兔gather」古早燈籠義賣記者會，期盼集結各界愛心幫助家扶孩子們安心上學。圖／彰化家扶提供

該記者會當天到場關懷家扶兒們的現場貴賓特別裝扮成囍兔，展現活力和歡樂，象徵給予家扶兒所需的餐餐吃飽、安心就學、健康成長、自立脫貧、克服急難等意象，透過家扶社工的陪伴，加上外界資源協助，讓他們的求學路上可以更順暢及寬闊。

家扶基金會表示，許多家扶兒天資聰穎，但因單親或弱勢家庭身上背負各種沉重負擔，讓他們像小烏龜般行走緩慢且辛苦，根據調查顯示，弱勢兒少在學習路上深受資源不足的影響，近7成孩子自覺學習需要幫助，逾5成對學習資源深感不足。為鼓勵兒少持續在學業上努力，家扶基金會每年提供各就學階段兒少獎助學金，是促進弱勢兒少教育脫貧的重要基石。

圖左起彰化家扶扶幼會主委陳志池、古早燈籠義賣創辦人李世湧、彰化家扶主任王震光、彰化縣社會處處長王蘭心呼籲社會大眾買燈籠送愛心，讓家扶兒們安心上學，早日自立脫貧。圖／彰化家扶提供

古早燈籠義賣活動創辦人李世湧伉儷持續28年在元宵節前五日進行古早燈籠義賣，而近三年更透過古早燈籠義賣讓受到疫情衝擊的家扶兒能穩定就學，彰化家扶主任王震光說，彰化家扶在地深耕56年，現在扶助彰化縣1662戶家庭、2878位兒少，弱勢家庭迫於現實需樽節各式生活費支出，更難以因應滿足孩子在教育和學習所需，尤其，近年物價頻頻喊漲，籌募扶助兒少的獎助學金也顯得困難，開學日將至，邀請各界善心人士支持家扶基金會「無窮世代計畫」，一起成為弱勢兒少與家庭的力量，「讓改變，在貧困家庭中發生」彰化家扶中心「幸福兔gather」新春義賣，並呼籲社會大眾響應愛心古早燈籠義賣，投資家扶兒一個光明希望的未來，期盼民眾到古早燈籠義賣據點現場用實際行動支持彰化家扶古早燈籠義賣活動。

彰化家扶古早燈籠義賣地點與時間。圖／彰化家扶提供

彰化家扶古早燈籠義賣地點與時間。圖／彰化家扶提供

圖／彰化家扶提供

彰化家扶古早燈籠義賣記者會當天出席關懷家扶兒的貴賓有彰化縣政府秘書黃世雅、彰化縣政府社會處處長王蘭心、社會處兒少科科長許芳瑜、立法委員黃秀芳、彰化縣議員李成濟、彰化市長林世賢、古早燈籠義賣創辦人李世湧伉儷、彰化家扶扶幼委員會主委陳志池伉儷、員林區扶幼委會主委謝惠米、田中區扶幼委會主委邱淑慧、兒少保委員會主委李喬通、輔導主委施燈煌、一副主委陳明宗伉儷、二副主委何珮琳、永久認養人聯誼會會長陳秀美、一副會長賴建旺伉儷、彰化縣般若慈善會執行長謝夢東等皆到場響應愛心捐款。