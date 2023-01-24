寒冬送暖！日寶建設攜華山基金會送年菜關懷長者

今年農曆過年來得特別早，家家戶戶相聚是最溫暖的事情，但在大家和樂圍爐的同時，也有許多弱勢長輩只能自己過年，或只有夫妻倆老相守，顯得格外孤獨。華山基金會在辦理「愛心年菜」活動已經傳承了20個年頭，在農曆過年前至孤老家中送上一份溫暖，包括年菜、大掃除、貼春聯等，給予濃濃的過年氣氛！而今年深耕台中市后里地區建設的日寶建設公司，今年在本月14日的尾牙中更認領了100桌年菜，希望藉此拋磚引玉，讓社會上更多人能夠在行有餘力之時，伸出雙手做愛心。

根據台中市政府社會局統計，截至109年，台中市老年人口占總人口數超過13%，並在2025年進入超高齡社會，而儘管縣市政府推動經濟補助、生活照顧、休閒教育、健康維護…等許多老人福祉，但還是有許多方方面面是政府觸及不到之處，尤其在疫情險峻的背景下，許多已組成家庭的子女皆選擇在各自的小家庭過新年，造成許多長輩只能自己過年，感受不到家庭的溫暖、新年的喜氣。有鑑於此，華山基金會在20年前即發起「愛老人 愛團員」公益活動，每年都會在農曆年前送年菜至孤老家中，並協助大掃除、貼春聯，助孤老平安過好年，年年都有上萬名老人因此感覺「揪甘心」！

日寶建設董事長郭國輝表示，全台人口已快速邁向超高齡社會，需要被照顧的老年人口是越來越多，但也有許多人想要伸出援手，卻不知該向哪裏詢問，郭董事長呼籲，不論是民眾、政府、企業們，都能夠共同關注社會共榮議題，支持華山基金會每年的「愛老人 愛團圓」公益計畫，用實際行動幫助弱勢群體，讓社會一起進步，才能邁向更美好的未來，愛心年菜每份700元，或常年服務送愛到家每月1,250元，就算今年農曆新年已過，但未來還有非常長遠的路要走，希望大家能夠一起為長輩送上溫飽及滿滿的愛！愛心專線：(04)25587746 張站長