「企業號召熱血直播主，一同展現雪中送炭的社會責任」

2023即將迎來史上最長春節假期，當家家戶戶都準備熱鬧迎接新春來到的這個時候，仍有一群來自綠綠發芽希望工坊可愛的小綠芽(特殊兒)們，正在為訂購這次春節禮盒的朋友們，認真努力的工作，要趕在年前將春節禮盒細心包裝，再一一寄出。

響應綠綠發芽希望工坊創辦人黃欣茹的公益號召，就醬播品牌成功直播軍師 陳冠霖，拋磚引玉認購100盒春節禮盒，更邀請多位熱心公益的直播主共同響應，共襄盛舉一起作公益直播銷售，創下台灣在最短時間，銷售出最多盒新年公益禮盒的直播記錄！

響應綠綠發芽希望工坊創辦人黃欣茹（左一）與工坊可愛的小綠芽(特殊兒)們合影。圖/業者提供

這些年來，人們生活常態被迫改變，不僅各行各業生計受到影響，願意投身公益團體參與志工服務的人也少了，捐款來源更加拮据辛苦，在疫後逐漸回歸正常生活的此刻，由唯愛公益協會創辦的「綠綠發芽希望工坊」已開始運營，希望透過反覆訓練與實際練習讓小綠芽們能自食其力走出屬於自己的人生，並且培養其社會化能力，加深自信心，有朝一日回歸社會、實現獨立自主、自力更生的希望，同時減輕特殊兒的家庭負擔。

就醬播品牌成功直播軍師陳冠霖，拋磚引玉認購100盒春節禮盒圖/業者提供

因為有著各界好友與直播主們的支持，讓綠綠發芽順利達成春節禮盒完售的目標，也讓特殊兒們能持續忙碌，鍛鍊工作能力，延緩身體退化，帶著大家的祝福過個好年：）

「綠綠發芽希望工坊」基本資訊

店址：桃園市龜山區文昌三街8-1號

營業時間：週一至週六10:30~19:30 / 週日店休

聯絡電話：(03)397-2728

FB粉絲專頁：綠綠發芽 Luluheya