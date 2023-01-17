「安心聚會不酒駕」台灣保樂力加攜手台灣大車隊為國人獻上「禮乘金」優惠活動

因應春酒尾牙聚會熱潮復甦，著名的國際烈酒領導品牌保樂力加集團與台灣大車隊聯手，推出買酒就送「禮乘金」活動，以具體行動落實反酒駕。即日起在特約菸酒商通路購買台灣保樂力加旗下指定酒款，即可獲得 55688 APP 乘車金，讓國人能夠安心聚會品飲名酒，搭乘計程車平安返家。

台灣保樂力加董事總經理王德勤（Terence Ong）表示，政府防疫政策逐步開放，尾牙春節期間是實體聚會的高峰，親朋好友聚餐不免小酌幾杯。台灣保樂力加秉持善盡企業社會責任的精神，推出「禮乘金」優惠活動來實際呼籲國人務必遵守「喝酒不開車」的原則，安心聚會不酒駕，共享歡樂更放心。

保樂力加集團與台灣大車隊合作的買酒就送「禮乘金」活動，只要符合資格並掃描活動 QR Code ，即可在「保樂力加酩家沙龍」LINE 官方帳號中，一鍵兌換55688 APP 乘車金 。業者提供

台灣保樂力加也特別強調「全數位化」的活動設計，只要符合資格並掃描活動 QR Code ，即可在「保樂力加酩家沙龍」LINE 官方帳號中，一鍵兌換55688 APP 乘車金 。相較市面常見的實體紙本折價券，禮乘金活動無紙化的設計，也為企業永續減碳的目標盡一份心力。

即日起在特約菸酒商通路購買台灣保樂力加旗下指定酒款，即可獲得 55688 APP 乘車金。業者提供

王德勤進一步表示，非常高興能與主張「無酒駕社會」的台灣大車隊合作，雙方在落實企業社會價值上也具高度共識。台灣大車隊市佔率全台第一，服務範圍橫跨全台各縣市，能滿足不同客群的需求與偏好，也最能實際服務到有酒後乘車需求的民眾。王德勤也期待，未來能有更多業者認同企業社會責任的價值，並共同加入反酒駕的行列。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)