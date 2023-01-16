人間有情佛光有愛 關懷全台各地弱勢家庭
「人間有情‧佛光有愛」寒冬送暖，人人幸福過好年！佛光山在大樹國小關懷260家福田戶及10所國中小弱勢學子，並贈送佛光愛心商品卡。由佛光山慈善院院長依來法師領眾祈福祝禱。與會貴賓有大樹區區長陳靜蘭、高雄市議員黃飛鳳、大樹區檨腳里里長孫國憲等15位、九曲國小校長雲大維等10所國中小校長及主任等，現場逾500人共同散播佛光及溫暖。
佛光山慈悲基金會董事長慈容法師表示，佛光山隸屬在大樹區，大家都是一家人，過年快到了，應該關心大樹區弱勢的家庭。每個家庭都有不一樣的需要，在有限的物資中代表滿滿的愛心、信心與關心，讓大家可以幸福快樂過好年。
高雄市大樹區區長陳靜蘭感謝基金會常走入社區，關懷社會的邊緣戶、中低收入戶，了解它們的困境，適時給於關懷與物資的協助，希望藉由此次的拋磚引玉讓社會大眾一起關心社區的邊緣戶。
佛光山慈悲基金會從台灣九二一地震開始關懷災民，延伸到全台的經濟弱勢邊緣戶，至今已24年，今年於全台11縣市16個地區舉辦「人間有情‧佛光有愛」寒冬送暖活動，發送關懷金及價值約1,500元物資福袋，並引領獻燈祈福，讓福田戶感受全世界的祝福，身心都有所依靠，平安吉祥過好年。總計近4,250家福田戶受益。
此外，對於關懷偏鄉學童持續啟動「人間有情•佛光有愛－關懷偏鄉兒少熱食」專案，結合7–ELEVEN各門市提供「佛光愛心商品卡」換購餐食，關懷全台140所學校逾50,790人次受惠，讓偏鄉學子於寒暑假期間，父母外出工作時，能有熱食果腹。
該項專案經由學校老師的舉薦，將佛光愛心商品卡轉發給學童同時，關注詢問學童的生活狀況，讓學童知道自己並不孤單。任職屏東縣餉潭國小校長表示，藉此活動可以教導學童理財管理；善用每一個得來不易的資源，並將理財與感恩的教育融入生活，如此才是真正的大慈大悲。受惠的學童紛紛表示，可以快樂的過寒暑假，不需擔憂沒有營養午餐，有了佛光愛心商品卡到超商買自己喜歡的、熱呼呼的食物，吃起來心中倍感溫暖。