人間有情佛光有愛 關懷全台各地弱勢家庭

「人間有情‧佛光有愛」寒冬送暖，人人幸福過好年！佛光山在大樹國小關懷260家福田戶及10所國中小弱勢學子，並贈送佛光愛心商品卡。由佛光山慈善院院長依來法師領眾祈福祝禱。與會貴賓有大樹區區長陳靜蘭、高雄市議員黃飛鳳、大樹區檨腳里里長孫國憲等15位、九曲國小校長雲大維等10所國中小校長及主任等，現場逾500人共同散播佛光及溫暖。

佛光山慈悲基金會董事長慈容法師表示，佛光山隸屬在大樹區，大家都是一家人，過年快到了，應該關心大樹區弱勢的家庭。每個家庭都有不一樣的需要，在有限的物資中代表滿滿的愛心、信心與關心，讓大家可以幸福快樂過好年。

大樹區計500人參與「人間有情 佛光有愛」寒冬送暖活動。圖／佛光山提供

高雄市大樹區區長陳靜蘭感謝基金會常走入社區，關懷社會的邊緣戶、中低收入戶，了解它們的困境，適時給於關懷與物資的協助，希望藉由此次的拋磚引玉讓社會大眾一起關心社區的邊緣戶。

佛光山慈悲基金會從台灣九二一地震開始關懷災民，延伸到全台的經濟弱勢邊緣戶，至今已24年，今年於全台11縣市16個地區舉辦「人間有情‧佛光有愛」寒冬送暖活動，發送關懷金及價值約1,500元物資福袋，並引領獻燈祈福，讓福田戶感受全世界的祝福，身心都有所依靠，平安吉祥過好年。總計近4,250家福田戶受益。

財團法人佛光山慈悲社會福利基金會董事長慈容法師頒贈佛光愛心卡給學校代表。圖／佛光山提供

此外，對於關懷偏鄉學童持續啟動「人間有情•佛光有愛－關懷偏鄉兒少熱食」專案，結合7–ELEVEN各門市提供「佛光愛心商品卡」換購餐食，關懷全台140所學校逾50,790人次受惠，讓偏鄉學子於寒暑假期間，父母外出工作時，能有熱食果腹。

財團法人佛光山慈悲社會福利基金會董事長慈容法師頒贈福田金給大樹區福田戶。圖／佛光山提供

該項專案經由學校老師的舉薦，將佛光愛心商品卡轉發給學童同時，關注詢問學童的生活狀況，讓學童知道自己並不孤單。任職屏東縣餉潭國小校長表示，藉此活動可以教導學童理財管理；善用每一個得來不易的資源，並將理財與感恩的教育融入生活，如此才是真正的大慈大悲。受惠的學童紛紛表示，可以快樂的過寒暑假，不需擔憂沒有營養午餐，有了佛光愛心商品卡到超商買自己喜歡的、熱呼呼的食物，吃起來心中倍感溫暖。