兔年迎春 加油做公益 台塑石油再度攜手家扶基金會做愛心

台塑石油長期支持公益愛心計畫，今年農曆春節推出「你加油 我捐款」公益加油捐款活動，連續第5年於新春期間，攜手家扶基金會做愛心，協助弱勢兒少家庭早日脫離無助生活，希望透過實際行動拋磚引玉，邀請台灣民眾一同共襄盛舉，鴻兔大展！

春節期間2023年1月20日起至1月29日止，為期10天只要到台塑石油指定通路加油，如台亞、福懋、西歐、統一精工及台塑石油加油站等加油據點，汽油單筆加滿25公升(含)以上，每筆將由台塑石油捐款給家扶基金會2元，若持國泰世華台塑聯名卡加油，每筆再加碼捐款2元，所募得之款項將於428兒童保護日捐出，響應「用愛包圍計畫」，積少成多，做公益不落人後。

台塑石油表示，全台目前通路已有近600間加油站點，公司秉持取之社會、用之社會的理念，近年來不間斷投入公益活動，陸續受到加盟業者及消費者正面評價，紛紛響應讓愛延續，也因此帶動許多人開始關注兒少受虐議題，藉由公益活動推動，善盡企業社會責任。

家扶基金會自1950年成立以來，長期關注並投入推動兒童照護服務工作，保護受虐兒少不遺餘力，至今救援無數遭不當對待的兒少，然而台灣各角落仍有許多受虐的孩子等待救援，希望藉由與台塑石油跨界合作，集合社會大眾一點一滴支持的力量，增加資源及善款，支持弱勢兒少及家庭服務的推動，幫助孩子平安成長，讓愛心能無限延續下去。

台塑石油一直致力提供車主優質安心的油品與服務環境，今年農曆春節長達10天，加上疫情解封，許多民眾選擇自行開車返鄉，同時規劃國內旅遊踏青，藉由兔年「你加油 我捐款」的通路活動，號召民眾春節愛心送暖不斷，在加油同時也能響應做社會公益，開心過好年。