弘道辦寒冬助老圍爐餐會 王世忠接棒彰化助老委員會主委

弘道老人福利基金會為了讓長年服務的長輩在年前可以一同外出圍爐，弘道彰化助老委員會14日特別在彰化花壇全國麗園大飯店舉辦「幸福兔you－寒冬助老聯合圍爐餐會」，並藉由號召在地善心社團與企業認桌共同響應，一起關懷弱勢長者，同時並將餐會善款結餘全數投入年度助老服務經費，但目前還缺1,200萬元助老經費，期盼各界展愛心捐款，支持寒冬助老服務，一同溫暖長輩的身心，幫助獨居弱勢長輩溫暖度寒冬，溫馨過好年。

弘道彰化助老委員會14日舉辦「幸福兔you－寒冬助老聯合圍爐餐會」，在寒冬歲末之際陪伴、關懷送暖獨居長者。圖／陳仁義

每年歲末年終之際，弘道老人福利基金會皆會發起「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，透過寒冬時節的助老行動，不僅讓老人家們不被社會遺忘，透過這段期間的服務也可讓社工們了解長輩的身心狀況與需求，並隨時連結長輩最需要的服務，減少社會遺憾。

因應高齡社會來臨，助老服務需求與服務經費也不斷增加，弘道彰化服務處自2016年成立「弘道彰化助老委員會」，協助募集助老經費，至今即將邁入第四屆，幸福兔you愛心圍爐餐會當天並舉行新主委交接典禮，由第三屆主委施進興交棒給第四屆新任主委王世忠。

弘道老人福利基金會彰化助老委員會新舊任主委交接，寶珍香餅店董事長王世忠（圖右）從第三屆主委施進興（圖左）手上接下新主委棒子。圖／陳仁義

弘道老人福利基金會致贈感謝狀給卸任的彰化助老委員會第三屆主委施進興（圖中），感謝他2年來對弱勢長輩們的愛心奉獻與無私付出。圖／陳仁義

第三屆主委施進興表示，鄉下地區的年輕人口外移嚴重，獨居弱勢長輩人數日益增加，照顧問題刻不容緩，在擔任主委的2年期間，感謝全體委員及愛心單位，不畏疫情考驗持續支持弘道各項服務及活動，讓弱勢長輩都能獲得妥善的關懷與照顧。

第四屆新任主委王世忠是傳香百年的寶珍香餅店董事長，也是中華台北長春棒壘球協會理事長，他表示，這幾年參與弘道的助老服務後，看到許多令人不捨的畫面，因此想著在行有餘力之時，能夠出一份力讓更多有需要的長輩獲得更妥善的照顧，這是一件很有意義的事。

新主委王世忠說，接任後除了持續推動原有的助老計畫外，將會更多面向的了解助老需求及引進相關資源，同時規劃舉辦不老棒球比賽、不老環騎、愛心園遊會、助老餐會等活動，亦會將善款以政府最少的資源發揮最大的作用。

弘道彰化服務處處長施淑莉表示，此次寒冬助老聯合圍爐餐會，非常感謝彰化縣忠義國際獅子會、彰師大國際同濟會」共同主辦及中華電信彰化營運處、長泓膠業慈善與教育基金公益信託專戶、振揚旅行社、源得交通暨關係企業等拋磚引玉大力贊助，號召許多愛心企業及社團認桌響應，讓弘道有機會陪伴獨老圍爐度寒冬。

施淑莉並表示，弘道基金會從宜蘭到屏東，長期關懷服務一萬多位長者，每年歲末年終都會發起「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，然而今年受到景氣影響募款效益不如預期，企業與民眾捐款都較往年短少，截至目前為止尚缺4成約1,200萬元助老經費，期盼社會各界企業、民眾一同愛心響應捐款助老，捐款600元助老送年菜圍爐餐，捐款1,200元助老除舊佈新辦年貨，捐款3,000元助老關懷服務一整年。

愛心捐款專線：04-7331585，郵局劃撥帳號：2275-4331，戶名：財團法人弘道老人福利基金會。