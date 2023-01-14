林口教育基金會表揚孝悌與勵學子弟 頒發助學金

2023玉兔迎春 來竹林山觀音寺拿春聯、領紅包

迎接即將來臨的兔年，「財團法人林口教育基金會」在竹林山觀音寺活動中心發紅包及春聯。精通書畫的大師們也將兔子形象融入春聯中，每幅春聯都是「畫中有字，字中有畫」的藝術品，供民眾索取。當天還舉辦林口學子的春聯書法比賽，頒發孝悌楷模與勵學獎助學金。林口教育基金會董事長盧珍真表示，希望提供在地學子展現才華、養成良好品格的舞台，同時也歡迎學校多多推荐有才藝的學生參加基金會辦理的各種競賽，以及鼓勵符合資格的學子申請孝悌楷模暨勵學獎助學金。

盧珍真肯定也鼓勵在地學子多元發展

承襲盧珍真公益腳步的基金會前董事長陳世忠特別表揚孝悌楷模獎獲獎同學，他們除了專注課業外，也懂得孝順父母，可算是學子們的榜樣，值得鼓勵。



基金會表示：「珍真姐是在地學子心目中的避風港，學校、校友會、家長會、在校生及畢業學子都很感念她對林口的貢獻，只要她還在林口，有困難的居民都不會沒有後援，有些林口人遷居外地後，一回到林口都會來探望珍真姐。」

盧珍真表示，財團法人林口教育基金會」由眾多義工組成，有大家無私的付出，才能讓基金會會務更壯大，也廣納有意行善的在地企業家成為終身會員。其中，有來自全臺及海外的善心人士，紛紛響應基金會善舉，在林口義務辦理科學展覽、音樂饗宴、球類比賽、熱舞比賽，並年年頒發林口分局員警子女獎學金、林口圖書館購書基金、學子孝悌楷模、勵學獎助學金、春聯書法比賽，課業、才藝、品德績優的學子，都能獲得表揚。