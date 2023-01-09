太星第十年公益廠拍 寒冬送暖讓愛發光

太星電工位在台中精密機械創新園區，第十年舉辦公益開倉特賣，營業額捐款20％做公益，今年在寒冷天候、低迷買氣及新冠病毒疫情衝擊下，以43萬元善款捐助彰化縣聖智啟智中心、臺中市身心障礙者福利關懷協會、台中市聽障生活無障礙發展協會等社會慈善機構，寒冬送暖「點亮希望，讓愛發光」。

太星公益特賣會在111年12月25日結束，善款在1月9日，由林吟穗總召及林挺蓉、林哲誼副總召率領同仁，分別到社福機構致送善款。彰化縣聖智啟智中心為偏遠南彰化，服務提供2-40歲心智障礙者服務，其中包含智能障礙、自閉症、多重障礙、發展遲緩等，為日間照顧服務，目前為「天使築夢」計畫，擴大服務積極興建新中心籌措不足經費努力。 臺中市身心障礙者福利關懷協會在 辦理身心障礙者愛心慈善公益活動，讓其發揮生命潛能增進知識促進身心靈健康， 以扶助身心障礙弱勢族群，關愛生命與生活濟助。台中市聽障生活無障礙發展協會在培訓人才參與對聽障的志願服務，致力為聽障者營造無障礙的生活環境，提昇識字能力，讓他們能藉著報紙、書籍，自我成長，協助解決在就業、就醫、開會、搭乘大眾運輸工具，職業訓練以及學習才藝時所遭遇的困難。

善款在1月9日，由林吟穗總召及林挺蓉、林哲誼副總召率領同仁，分別到社福機構致送善款。圖/太星提供

太星落實「誠信為基石」公司文化，點燃愛的火苗，同仁們不辭辛勞主動投入公益廠拍，並結合熱心廠商，有工商財經數位股份有限公司、工商不動產顧問有限公司、正裕起動有限公司、玉佃實業有限公司、采宣廣告社、耐嘉股份有限公司、洪氏生化科技股份有限公司、倡隆企業有限公司(雙龍)、復興電機廠、特亞馬智能家居有限公司、瑞邦網路有限公司、廣翰光電股份有限公司、勵霖企業有限公司、品甫有限公司、

雄碁實業有限公司、百特兔寶實業有限公司、獅子心股份有限公司、文樑企業有限公司、卡旺股份有限公司等廠商襄助。於111年12月20日至12月25日六天開倉特賣，捐款特賣營業額20%，活動捐款連同同仁周六到勤加班一日薪資捐款，讓此次捐款達到43萬3千多元。

善款在1月9日，由林吟穗總召及林挺蓉、林哲誼副總召率領同仁，分別到社福機構致送善款。圖/太星提供

永守時總經理表示，「創立太星至111年剛好滿30年，一路來受到很多人幫助，現在有能力就要多幫助有需要的人」。連續十年很多老朋友不受疫情影響的參與，在精密園區鄰居對人潮、停車、喧鬧包容，永總經理特別表示感謝。此次活動幫助社會需要協助的團體，寒冬送暖「點亮希望 讓愛發光」特賣會依舊熱絡深獲大眾響應。