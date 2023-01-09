太星30周年 拋磚引玉做公益

太星電工創立30周年，「拋磚引玉」提供好事檯燈，讓社會大眾認捐購買，所得款項全部捐贈彰化縣天主教聖智啟智中心，協助完成興建中心的『天使築夢』計畫(許可勸募字號:衛部救字第1101364808號)，以服務更多智能障礙者，總共認捐1,011台好事燈，募得73萬多元資金，於1月9日由總經理永守時致送到聖智啟智中心。

彰化縣溪州鄉聖智啟智中心已老舊不敷使用，亟需各界支援協助興建新中心。圖/太星提供

30年前在彰化溪州鄉天主堂服務的羅方神父，因看見鄰近心智障礙者的需要，建立聖智啟智中心，提供2至40歲心智障礙者服務，歷年來服務超過1,000戶的家庭，每年服務2,800人次的服務量。由於服務需求增加，但因建物空間受限，急需更適切的環境及空間。聖智於106年啟動「天使築夢」計畫，於109年順利購置土地，辦理農地變更社福用地，預計今年要讓「天使築夢」興建新中心，所需經費預計4,500萬元，目前籌措約1,600萬元，尚不足2,900萬元，期待各界善心人士支援。

太星以「誠信為本，創造社會利益為基石」，在111年12月期間，提供好事檯燈，讓社會大眾認捐，每捐700元可獲贈一台好事檯燈，捐助金額越高可獲更多台檯燈，所得捐款捐贈聖智啟智中心『天使築夢』興建計畫。活動響應熱烈，總共有170筆捐款，其中有50筆是公司機構認捐，並有5家大陸公司一起參與響應善舉，活動擴及海內外，總共認捐出1,011台好事燈，募得73萬3千多元善款。並有認捐檯燈536台委由太星轉送，轉送檯燈也從溪州鄉各國小起，陸續發送到弱勢家庭學子讓好事成雙。

太星拋磚引玉，捐出1011台好事檯燈檯燈，提供各界人士認捐。圖/太星提供

太星電工由總經理永守時創辦已30周年，永總經理感念一路來受到幫助，看到景氣與疫情影響到弱勢機構捐款，將原本要舉辦30年周年廠慶經費，轉化成提供公司產品好事檯燈，透過「拋磚引玉」活動，供社會大眾認捐送檯燈方式，勸募善款捐助聖智啟智中心，善舉受到海內外熱烈響應。www.max-star.com.tw