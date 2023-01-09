愛爾麗集團贈內政部消防署軍規飛行頭盔一批 守護特搜隊救難英雄

愛爾麗集團2023 年1月9日於內政部消防署鳳凰獎楷模盛會，捐贈總價322萬4千元的美國軍規飛行頭盔31頂。內政部代理部長花敬群在會中特別感謝愛爾麗國際醫療集團常如山董事長與劉貞華總經理的善舉，表示此捐贈對於消防署特種搜救隊，搭配直升機執行吊掛搜救任務的安全，將有顯著提升，並強調良好的救援與通訊品質是在執勤時最好的保障，感謝愛爾麗積極公益用實際行動，守護在執行任務中默默付出的救難英雄。

本次捐贈美國軍規飛行頭盔是特別量身打造訂製的規格。飛行頭盔均由服役時特種部隊出身的董事長常如山親自在國外下單訂製及驗收。圖／業者提供

多年來愛爾麗集團響應社會公益不落人後，哪裡有需要，愛與公益一起到，其實背後推手來自於低調行善的董事長常如山，因本著 「飲水思源，回饋社會」理念，積極關懷社會所需，付出之公益從防疫第一線醫療、軍、警、消之各式裝備到各式專業救災車輛，捐贈救護車輛已超過40輛，累積捐贈金額破億。多年以來的默默耕耘，早已讓愛與關懷，深入偏鄉與基層，成為臺灣民眾堅實的後盾。

愛爾麗集團董事長常如山主動提出捐贈頭盔的意願，希望能為特搜隊救難英雄執勤時的安全盡一份心力。圖／業者提供

2022年底，愛爾麗董事長常如山及總經理劉貞華、執行長劉怡萱長，前往參訪位於南投縣竹山鎮的內政部消防署訓練中心。該中心於921大地震發生後，為拯救更多生命應運而生，目前已是亞洲最大、世界第三大之消防救災實體訓練基地。參訪過程中，愛爾麗董事長常如山發現，拯救民眾於水火之中的救難隊員，所使用的飛行頭盔已經逾期多年且老舊不堪。為確保特搜隊執勤的安全，便主動提出捐贈頭盔意願，希望可以為拯救更多生命盡一己之力。每一頂頭盔均由特種部隊出身的董事長常如山親自驗收。 愛爾麗集團多年來積極回饋社會，集團善舉如今遍地開花。董事長常如山除了在疫情期間積極投入支援防疫，長期關懷軍、警、消防人員之防救災量能及偏鄉、弱勢等，每年更編列 7-8 千萬經費投入公益活動。愛爾麗集團多年來秉持「取之社會，回饋社會取」及「愛是永不止息」的信念，在新的一年也將起航及持續飛揚，努力在地關懷偏鄉、弱勢與積極回饋社會，愛爾麗董事長常如山在海峽兩岸年度漢字中親筆所提的年度漢字「安」，期望以實際行動拋磚引玉，讓各大企業也都能共襄盛舉，藉此讓全國民眾都能夠安居樂業、幸福平安。