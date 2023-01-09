平均地權條例今(9)日在立法院拚三讀，央行祭出的18個月限期開工，如未動工要增加利息，收回貸款。大台中不動產商業同業公會理事長王至亮大聲疾呼，建築業是在苦撐，18個月未動工即斷資金，將擊垮多數中小型建商，陷入生存危機，公會已經接到會員的求救訊號，18個月是跟時間賽跑，盼政府要加速建照的核發速度，以免造成中小型建商斷糧，甚至因資金斷鏈衍伸出更多社會經濟的問題。

王理事長表示，全台房市急凍，今年經濟成長恐出現負數，平均每個月都有新的政策改變，對建築業的經營真可說是難上加難，尤其是中小型建商，物價波動太大，貸款銳減，蓋了賠錢，不蓋違約，蠟燭兩頭燒，試問政府要讓建築業何去何從！

王理事長指出，建築業貸款利率樓地板2.5％以上，這對建築業顯不公平，最快撐不住的是中小型建商，打垮建築業百姓不會比較幸福，買房也不會比較容易，盼政府挽救中小型建商，產官學研都一起坐下來平心靜氣地談如何真正解決高房價問題。

王至亮理事長盼政府舉行國是會議，邀建築業，官方代表，學者，民眾，大家共同討論如何解決國人的居住問題，房屋置產回歸自由市場經濟，達到穩定的供需平衡，從土地政策，國土規劃，都市計畫，容積率，建敝率等通盤檢討，才能共築美好的祥和社會，達到共享，共好，共榮，共善的美好境界。