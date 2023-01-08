江進助當選2023東海知識年會理事長

享譽盛名的東海大學EMBA校友會，今(8)舉辦一場盛大「2023東海知識年會暨理事長交接典禮」，在全體會員一致推舉選舉出昇岱實業股份有限公司董事長江進助接任第十六屆理事 。





東海EMBI校友會與會貴賓。

進助理事長表示，個人於東海大學EMBA就讀時透過課程安排，與同學間互動下，獲得不同產業間豐富經營理念等，非常榮幸能夠承接下校友會的重要任務，盼將歷任理事長的理念持續發揚光大，讓更多人認識東海EMBA進，而一同加入東海大學大家庭，都能學習到豐富的知識，對個人、對企業成長、對社會都能有更好的貢獻。

自東海大學EMBA開辦以來，秉持不斷創新的精神，在中部地區孕育許多的優秀的工商界人才，特別是第十六屆就有5位副理事長曾擔任過中部5大工業區協會的理事長，可見東海大學EMBA結合學術新知與實事求是的創新精神，深受到廣大企業主的認可。

東海大學EMBA校友會，今日以不同以往的創新方式舉辦一場「東海知識年會」，邀請了張校長國恩、李書行院長、許恩得主任、王凱立教授、李成教授、蔡坤明教授、金必煌教授，各自用15分鐘的TED式演講模式，主題從2023年趨勢談到企業的領導、未來學習模式、商學院談判技巧、再到原子習慣、行動領導力，7位知名講師，讓與會的各界嘉賓與校友們都領略了豐富的知識饗宴。

執行長謝長恩表示，2023年除了知識年會，EMBA校友會已經策畫出春夏秋冬四大活動，從春季校園創意路跑，夏季台中歌劇院的音樂饗宴，秋季傑出校友企業參訪、與冬季的參訪小旅行，希望第十六屆能藉由創新與高質感的活動，凝聚各屆校友們的感情，一起來感念師恩、榮耀東海YES I DO 。