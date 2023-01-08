31位靈鷲山普仁小太陽 良善品德遍灑嘉義

普仁20，以愛傳善！20年來，靈鷲山普仁獎在全台17區累計選拔出1萬720名得獎國中、小學生，今年嘉義地區31位孩子脫穎而出，其中豐山實驗教育學校李佳橞、嘉義縣蒜頭國小侯駿霖獲得入圍全國普仁獎殊榮。1月8日上台領獎的「普仁小太陽」，沒有被艱困環境打倒，人格特質和太陽一樣溫暖、明亮，是大人世界中的小巨人。

普仁小太陽沒有被艱困環境打倒，人格特質和太陽一樣溫暖、明亮，堅忍樂觀的故事讓人感動。（靈鷲山佛教教團提供）

「美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命！」從小飽受戰亂、貧窮之苦的靈鷲山開山住持心道法師，了解「心貧窮」才是社會迫切需要解決的問題，2003年以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立以「獎勵品德」為選拔標準的「普仁獎」。今年全台共有1147位國中、小學生參加甄選，經過一連串嚴謹的初選、複選過程和志工實地訪問，最後有967位小太陽獲獎，全部得獎名單詳見：

https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167

生命貴人到場分享得獎孩子喜悅和榮耀

8日上午9點半，嘉義區普仁獎頒獎典禮在嘉義市政府中庭熱鬧舉行，孩子們生命中的貴人、家長和師長都到場分享31位孩子的喜悅和榮耀。活動在「讓心回家」、「靈鷲山之歌」音樂聲中，由精忠國小楊勛凱校長領隊的弦樂隊帶來精彩的表演；街舞小王子詹豐華的個人solo活力四射；摸彩送福氣，人人有獎；「因為有您」的感恩活動，得獎孩子和家長手牽手走紅地毯上台，手拿心形手舉牌，上面寫著平日說不出的滿滿感恩，再給彼此愛的抱抱，場面溫暖感人。

靈鷲山般若文教基金會董事長恆傳法師帶領1分禪，並贈送心道法師「智透太平 德貫乾坤」春聯墨寶掛軸和感謝狀給「推動品德教育楷模獎」的嘉義市大業、嘉義國中。恆傳法師說「眾緣和合方成事」，普仁獎是心道法師的願力，也是傳承，不只是一份獎學金，每個好的因緣就是一顆善種子，感恩孩子們生命貴人的善心善念，慧眼栽培、挖掘出普仁小太陽，藉由獎勵、表揚、推廣品德的過程，讓無畏逆境的學子們，勇敢地活出光彩，像太陽一樣平等無私普遍照耀，更希望每個小太陽具備「口好、身好、意好」三好，以及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，用好的心念和正能量貢獻給未來一生中有緣的人，今年是普仁獎第20屆，期望一起繼續再走20年、30年。

阿里山上的女孩李佳橞：語文比賽嶄露頭角

今年入圍全國普仁獎的李佳橞、侯駿霖上台分享心得並獲贈腳踏車，希望他們乘風飛翔。李佳橞來自嘉義縣阿里山，是住在山上的女孩，嗓音優美，儀態大方的她，是新住民子女，常上山幫忙揹筍子或下田幫忙採收豆子、撿辣椒，從不會因為沒有休息和玩樂時間而抱怨，她說，幫忙家裡是應該的，多分擔就可以減輕父母負擔，看到爸媽臉上笑容，很有成就感。對語文很有興趣的佳橞，國小代表學校參加全縣英語說故事比賽，榮獲甲等。國中代表參加全縣國語文朗讀比賽，事前紮實準備、反覆練習朗讀各類文章，讓僅僅7年級的她，在全縣大賽中嶄露頭角，榮獲優等。

阿里山上的女孩李佳橞，嗓音優美，儀態大方語文比賽展露頭角。（靈鷲山佛教教團提供）

侯駿霖感恩心道法師創立普仁獎，4年前爸爸車禍受傷，媽媽一肩扛起家計，感激爸媽給他溫暖的家，看到爸媽辛苦努力，懂得該把握一切學習，壯大能力才有力量照顧自己和爸媽，並幫助有同樣困難的人。駿霖在學校孜孜向學、勤勉上進，不論德、智、體、群、美，都獲獎無數。他是願力小太陽，夢想成為有善心的有錢人，能在別人需要幫助的時候，及時伸出援手。

嘉義中心執事寶曜法師說，普仁獎不為濟貧而是倡導孩子的品格德行，期望透過社會溫暖、正向力量，翻轉孩子們的生命，鼓勵陋室裡的孩子迎向陽光，讓社會遍佈胸懷仁心的「仁子」，成為散播愛的希望種子，更讓善的連結和循環、還有愛的力量不斷擴散，讓普仁大愛的精神，照耀社會的每個角落。

3位法師贈送腳踏車給入圍全國普仁獎的侯駿霖，希望他乘風飛翔，彩繪新生命。（靈鷲山佛教教團提供）

頒獎現場貴賓雲集，嘉義市政府社會處處長林家緯、教育處副處長林喜信、嘉義縣教育處督學葉信一、浩克生技開發股份有限公司創辦人周麗美、中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會常務理事黃春梅、評審老師暨普仁獎贊助者蔡美玲、榮董暨家訪志工林怡華、熊千綺，普仁獎贊助者林忠德、賴健民、黃嘉敏、江淑娟，嘉義市議長陳姿妏、議員戴寧、張秀華、傅大偉、郭定緯、陳家平、黃思婷、蔡文旭、黃露慧、黃大祐都到場祝福。另有長期贊助者福添福基金會、洪曉雯、郭明中、何明堂。