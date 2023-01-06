百麗絲丹捐贈懷寧醫院洗腎中心健康枕

關心腎友睡眠品質，幫助舒眠放鬆情緒，百麗絲丹生醫公司啟動「敬天．愛人」公益活動列車，6日前往桃園市懷寧醫院，由董事長林昀正捐贈價值台幣38萬的「百麗絲丹調整式舒活枕」為懷寧醫院洗腎中心全面更換健康枕。懷寧醫院長戴念梓博士感謝百麗絲丹生醫的愛心與善心，希望好的枕頭可以讓洗腎病患治療過程有好的睡眠品質，提升改善病患的醫療效益。

林昀正董事長表示，根據美國腎臟登錄系統(USRDS)2020年發布的年報指出，台灣末期腎臟病的盛行率及洗腎率皆全球之冠，而其中約有五成是因為糖尿病腎病變所致。林昀正強調，對於慢性腎臟病患者而言，睡眠困擾是十分常見的問題，百麗絲丹秉持著「敬天．愛人」理念，特別提供高科技研發，並經科學實證的舒活枕給懷寧醫院，為台灣醫療體系盡一點棉薄之力。

百麗絲丹生醫董事長林昀正(左)捐贈健康枕給懷寧醫院洗腎中心，為台灣醫療體系善盡企業社會責任。圖／百麗絲丹生醫公司提供

百威生醫集團創辦人林佳靜博士，也是百麗絲丹首席研發顧問指出，舒活枕給予頸部完全支撐減少與枕頭間壓力，讓頸肩充分得到釋壓，每個人適合睡眠的高度都不同，要有良好的睡眠品質必須藉由可調整的枕頭，讓身體修復力以及腦部清除垃圾的能力達到最好的作用，進而提升自癒力以及生命存摺。「百威生醫集團今後也會持續關懷社會弱勢族群、投入公益，負起企業對社會責任。」

戴念梓院長說，懷寧醫院長期投入糖尿病、腎臟病及各種內科疾病治療之急重症醫療，與長期照護與安寧療護，為地方醫療貢。此次，醫院獲贈「百麗絲丹調整式舒活枕」，一定可以讓每位腎友來院洗腎時，睡得香甜，提升醫療效益。