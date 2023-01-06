晶彩科用愛送暖 助弱勢歲末寒冬過好年

揮別COVID-19 ，用愛送暖共度難關！致力於AI-AOI人工智能解決方案，並在AOI市場上擁有技術競爭優勢的晶彩科技，秉持「取之社會，用之社會」理念用愛送暖，助弱勢挺過疫情的艱困。晶彩科表示，希望鼓勵並帶領同仁，一同參與各項社會公益活動，2022年持續規劃舉辦「愛心物資義賣活動」，募集同仁捐贈的愛心物資，除賦予物資再使用，並將義賣所得及物資全數捐贈弱勢團體，員工並響應愛心捐款，集小愛為大愛，讓受贈單位可以運用這些物資及善款，推動更多照護與需求，在歲末寒冬能過個好年。

晶彩科企盼社會公益的種子一年四季都能開花結果，成為善的循環與永續。圖／晶彩科技提供

晶彩科在專業領域中持續深耕基礎，更期待盡己棉薄之力在社會公益與環境永續，善盡企業責任並貫徹於公司的經營管理。除了2022年在中秋佳節，向「綠綠發芽希望工坊」、「喜憨兒社會福利基金會」訂購數百盒月餅贈送合作夥伴企業及全體同仁。歲末之際，更帶領員工以實際行動，捐物資、義賣等活動，再度傳遞與散播愛的苗子，捐贈單位以新竹縣市當地的弱勢團體為主，包括：財團法人天主教德來會附設私立德蘭兒童中心、社團法人新竹縣身心障礙者扶助協會。期望集眾同仁們的愛心，讓受贈單位溫暖過好年。

每年晶彩科都會舉辦愛心公益活動，透過實質行動在寒冬歲末傳遞溫暖，共同實踐回饋社會的企業核心價值，並帶動台灣社會更多正面力量，期許透過在地關懷、回饋鄉里、回饋社會，能幫助更多的社會弱勢團體，攜手度過難關。

晶彩科呼籲，傳遞眾人之愛與力共同用愛挺過疫情；更企盼社會公益的種子一年四季都能開花結果，成為善的循環與永續。