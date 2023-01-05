順益台灣原住民博物館 「原民繪畫之美」白盒子計畫行動藝廊 桃園圓滿收官
2022年，順益台灣原住民博物館─美術分館移動白盒子計畫：「原民繪畫之美」以行動藝廊的概念於桃園盛大展出。本次展覽，是「移動白盒子計畫」自2020年在台北國際藝術博覽會首展後，又一次主動將藝術展示場域移動到各城市，與觀眾建立連結的新嘗試。本展從館藏400多件繪畫當中，精選21幅原住民主題作品，包含原民圖騰、人物與生活圖象，由1917年日籍畫家石川寅治所畫之《蕃界的鐵線橋》揭開序曲，讓觀眾得以一窺百年前台灣部落的景象；接著台灣前輩畫家筆下的原民圖象，如：李澤藩、顏水龍、張義雄…等，以及原民藝術工作者跳脫傳統木刻與陶塑，描繪原民神話與風俗，如屏東排灣藝術家賈瑪拉•古流與伊誕•巴瓦瓦隆…等作品則帶來多元視角的豐沛藝術能量。
從「順益台灣原住民博物館」到台灣原住民繪畫系列，順益關係企業榮譽董事長林清富，從年少時經常跟著母親到三峽祖師廟拜拜，因此走進李梅樹先生畫室的經驗開始，「藝術千秋、富貴浮雲」，就是台灣前輩畫家李梅樹對少年林清富的期許。在有限的時空裡，讓藝術的價值代代相傳。林清富先生除了經營車業以外，也開始收藏台灣原住民文物與台灣主題經典畫作，積極以保存和推廣台灣文化藝術為職志。1994年於故宮對面創建了「順益台灣原住民博物館」，並於2011年榮獲米其林推薦為台灣優質博物館。女兒林純姬接任第三任董事長後，秉持世代傳承理念，於2020年將北門的順益行起家厝，轉型成「順益台灣原住民博物館-美術分館」，也成為企業家支持台灣本土藝術的新典範。
桃園是順益關係企業重要的生產與銷售基地，「移動白盒子計畫」在桃園首次的戶外展出具有特殊的意義。結合順益關係企業集團汽車工業與典藏畫作，將藝術展示場域移動到各城市，主動與觀眾建立連結。除了展示藝術品外，本次展覽由策展人蘇振明教授規劃結合演講、座談與藝術工作坊，將過去傳統以「靜觀文物」為主的參觀方式，轉變成以觀者為主的「互動體驗」模式。期許「移動白盒子計畫」能乘載著台灣這塊土地的藝術與文化寶藏，在台灣各大城市移動，擴大民眾對藝文的參與，進一步將台灣藝術之美廣為理解與傳承。本次展覽於2022年12月24日至2023年1月2日桃園展出圓收官。
順益臺灣原住民博物館小檔案
1994年6月9日開幕，國內首座以原住民為主題的私人博物館， 除了積極從事台灣原住民族文物蒐藏保存之外，博物館藉由多樣化的教育活動促進台灣原住民族文化的推廣，館內的常設展及特展也忠實地呈現了台灣原住民族的豐富的物質文化。此外，為尊重原住民族對自身文化的詮釋權，館內每年舉辦一次「與部落結合」特展，採取與單一族群部落合作的方式，共同規劃特展內容，彰顯獨特族群的主體性，提供原住民族文化展演的場域，使博物館成為多元文化的發聲管道及論壇。
館址：台北市士林區至善路二段282號
電話： (02)2841-2611
開館：週二至週日09：00～17：00
休館：週一暨每年農曆春節假期