順益台灣原住民博物館 「原民繪畫之美」白盒子計畫行動藝廊 桃園圓滿收官

2022年，順益台灣原住民博物館─美術分館移動白盒子計畫：「原民繪畫之美」以行動藝廊的概念於桃園盛大展出。本次展覽，是「移動白盒子計畫」自2020年在台北國際藝術博覽會首展後，又一次主動將藝術展示場域移動到各城市，與觀眾建立連結的新嘗試。本展從館藏400多件繪畫當中，精選21幅原住民主題作品，包含原民圖騰、人物與生活圖象，由1917年日籍畫家石川寅治所畫之《蕃界的鐵線橋》揭開序曲，讓觀眾得以一窺百年前台灣部落的景象；接著台灣前輩畫家筆下的原民圖象，如：李澤藩、顏水龍、張義雄…等，以及原民藝術工作者跳脫傳統木刻與陶塑，描繪原民神話與風俗，如屏東排灣藝術家賈瑪拉•古流與伊誕•巴瓦瓦隆…等作品則帶來多元視角的豐沛藝術能量。

畫作導賞講師由策展人蘇振明教授。圖／順益台灣原住民博物館提供 開場由原林藝術舞集演出。圖／順益台灣原住民博物館提供

從「順益台灣原住民博物館」到台灣原住民繪畫系列，順益關係企業榮譽董事長林清富，從年少時經常跟著母親到三峽祖師廟拜拜，因此走進李梅樹先生畫室的經驗開始，「藝術千秋、富貴浮雲」，就是台灣前輩畫家李梅樹對少年林清富的期許。在有限的時空裡，讓藝術的價值代代相傳。林清富先生除了經營車業以外，也開始收藏台灣原住民文物與台灣主題經典畫作，積極以保存和推廣台灣文化藝術為職志。1994年於故宮對面創建了「順益台灣原住民博物館」，並於2011年榮獲米其林推薦為台灣優質博物館。女兒林純姬接任第三任董事長後，秉持世代傳承理念，於2020年將北門的順益行起家厝，轉型成「順益台灣原住民博物館-美術分館」，也成為企業家支持台灣本土藝術的新典範。

順益台灣原住民博物館─美術分館移動白盒子計畫：「原民繪畫之美」桃園開幕貴賓合影留念。圖／順益台灣原住民博物館提供

桃園是順益關係企業重要的生產與銷售基地，「移動白盒子計畫」在桃園首次的戶外展出具有特殊的意義。結合順益關係企業集團汽車工業與典藏畫作，將藝術展示場域移動到各城市，主動與觀眾建立連結。除了展示藝術品外，本次展覽由策展人蘇振明教授規劃結合演講、座談與藝術工作坊，將過去傳統以「靜觀文物」為主的參觀方式，轉變成以觀者為主的「互動體驗」模式。期許「移動白盒子計畫」能乘載著台灣這塊土地的藝術與文化寶藏，在台灣各大城市移動，擴大民眾對藝文的參與，進一步將台灣藝術之美廣為理解與傳承。本次展覽於2022年12月24日至2023年1月2日桃園展出圓收官。