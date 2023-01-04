是什麼讓傳愛單位堅持24年 為遲緩兒募得70幾部交通車

起源於民國88年，「送愛心到人間」發起人也是精湛建設總經理陳志聲，當年36歲的他擔任彰化家扶永聯會(永久認養人聯誼會)的會長，參加遲緩兒的餐會，用餐後發放紅包給孩子，其中一位慢飛天使半躺在輪椅上拿到紅包，卻問他：陳叔叔，明年還有嗎？他當下回答：只要陳叔叔活著的一天，每年年底我們都會一起圍爐吃飯。因為這句承諾，「送愛心到人間」的愛心活動連續舉辦24年，也是慢飛天使們與家長志工們的團圓圍爐，成為中部最大型的年終慈善活動。

慢飛天使上台表演所學，手舞足蹈好快樂 。 圖／王妙琴

遲緩兒在某些特質上會有突出表現，小小慢飛天使表演奏樂器 。 圖／王妙琴

現場90幾位志工裝扮成卡通大人偶陪伴慢飛天使歡度圍爐宴 。 圖／王妙琴

今(24)日舉辦「第24年送愛心到人間圍爐」，宴請慢飛天使們（慢飛天使指的是遲緩兒、盲童、多重障礙等）吃團圓飯，於台中潮港城餐廳熱鬧登場，席開近百桌邀請彰化縣私立家扶發展學園、家扶基金會南台中家扶中心、家扶基金會台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、新北市大同育幼院、臺中市私立惠明盲校、伊甸基金會、瑪利亞社會福利基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等十家社福團體近350名慢飛天使及盲童，家人及老師志工們近千人參與。

陳志聲帶領志工列隊送出一袋一袋的歡樂禮物包 。 圖／王妙琴

志工們推出禮物車，大人小孩開心歡笑迎接新年新禮物。 圖／王妙琴

主辦單位準備滿滿的禮物車。 圖／王妙琴

慢飛天使的年齡層從幼兒到成人，在家長老師志工的陪同下，從社福機構坐著交通車來到潮港城餐廳，迎接他們的是妝扮成小叮噹、佩佩豬、跳跳虎、皮卡丘等卡通大人偶，一入大宴會廳每桌都有氣球擺飾、場內燈光秀如嘉年華會，大玩偶發放玩具、戳戳樂等逗樂大小朋友，陳叔叔化身為悍衛戰士獨行俠，騎著全台第一部掛牌重機粉墨出場上台主持！

陳志聲騎著重機帥氣出場 。 圖／王妙琴

志工們幻化成卡通大玩偶歡迎慢飛天使的到來。 圖／王妙琴

睽違2年，孩子們出來圍爐聽話有秩序地排隊入場 。 圖／王妙琴

志工化身天使和皮卡丘，走到孩子身旁旁歡樂互動 。 圖／王妙琴

活動中在汽球爆破揭曉各單位需求的物資時獲得熱烈掌聲，象徵孩子們突破重圍、破蛹而出，而每年最令人期待的神祕加碼禮-拼湊幸福拼圖，在各單位努力下共幸運拼出5部Tiida轎車及10部Gogoro電動機車，讓這些單位又驚又喜，最後又邀請溪州聖智啟智中心的侯秀玲主任上台，陳叔叔給她一個小紅包，抽出後竟然也是一部交通車，活動總計送出6部轎車，全場興奮激昂，24年來已經累計送出70幾部交通車。

今年送出６部轎車，10台電動機車 。 圖／王妙琴

遲緩兒或多重障礙者若沒有轎車或特殊車輛是無法出門就醫復健或上餐廳吃飯 ，因此機構裡的交通車需求龐大。 圖／王妙琴

送愛心到人間累計24年來已經送出70多部轎車。 圖／王妙琴

陳志聲回顧這24年，他分享2個故事，在第5年的時候有位媽媽上台代表彰化家扶致謝詞，12年後她又來參加我們的活動，來了之後希望上台講話，她說：我的兒子做天使去了！我們深感遲緩兒的壽命並不長，更應珍惜慢飛天使活著的時光，這位媽媽一直追隨送愛心到人間，做永遠的志工。

志工獎是對上班族能趁假日撥空擔任志工，每年達200小時以上，主辦單位頒發志工獎表達致謝和敬意。 圖／王妙琴

現場歡樂音樂又不斷送出禮物，帶給慢飛天使無限歡樂。 圖／王妙琴

戳戳樂是孩子最喜歡的遊戲之一。 圖／王妙琴

盲人也能沉浸在歡樂的氛圍中 。 圖／王妙琴

另一個故事是在第五年時，有一位彰化家扶遲緩兒的媽媽，她的兒子阿宏已經癌末，應主任的說明送她一個紅包，請她上台陳志聲對她說：妳不能放棄，阿宏需要妳！再5年後的圍爐上有一個人突然說要上台致謝，原來是阿宏的媽媽，5年後她還堅持快樂地活著。

中華存善慢飛天使關懷協會長期幫助8個遲緩兒機構，也受邀出席愛心到人間的圍爐，獲贈一部交通車，同時理事長周燕槿代表致贈卡片 。 圖／王妙琴

陳志聲說：這些故事令人動容，也欽佩這群陪伴教導慢飛天使的家長志工們，讓我更有力量滿懷喜悅的兌現對遲緩孩子的承諾，因次每年送愛心到人間的活動就是我內心最重要的事，24年來也把這份心意也感染了身邊無數好友及協力廠商，齊心點亮祝福與希望。

志同道合的好友能一起送愛到人間，他們三位自嘲是在樂善好施界的三位稀有動物，陳志聲（中）很感謝有龍寶建設董事長張麗莉，勝群金屬公司董事長同時也是台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華的力挺多年，一起為慢飛天使們盡一份心力。

陳武華說：志聲是我的輔導理事長，我們倆很像，不但都是彰化人，還是同年同月同日生，今天參與盛會從動員90幾位志工和現場道具和禮物令我萬分感動，更榮幸行動菩薩協會能共同參與，志聲是一位信守承諾的成功企業家 。

張麗莉說：我們都因為愛而結緣，感佩志聲能持續24年，送出更多的愛。 圖／王妙琴

延續相挺這份愛心的37家共同主辦企業好友包含：台灣行動菩薩助學協會、精湛建設、財團法人燕景社會福利慈善事業基金會、禾安投資開發、仁邑投資開發、精銳建設、寶成國際集團、統立工程、恒昱資本、卓伯源先生夫人、簡森垣先生夫人、欣向美牙醫診所、康博集團、LARGAN、宏全國際、新英機械、亞洲富泉財匯、創泰投資、寶宇興、台灣引興、關中公司、壕錀企業、利駿貿易、蕙禮、明躍國際、九陽法律事務所、秋雨物流、匯恆機械、鼎金國際、台灣三菱電梯、松金工程行、築跡建築師事務所、龍寶建設、寶輝建設、麗明營造、勝群金屬、磐興建設開發等以及計有81家協辦單位及個人參與，捐贈物資總額近千萬元。