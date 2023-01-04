是什麼讓傳愛單位堅持24年 為遲緩兒募得70幾部交通車
起源於民國88年，「送愛心到人間」發起人也是精湛建設總經理陳志聲，當年36歲的他擔任彰化家扶永聯會(永久認養人聯誼會)的會長，參加遲緩兒的餐會，用餐後發放紅包給孩子，其中一位慢飛天使半躺在輪椅上拿到紅包，卻問他：陳叔叔，明年還有嗎？他當下回答：只要陳叔叔活著的一天，每年年底我們都會一起圍爐吃飯。因為這句承諾，「送愛心到人間」的愛心活動連續舉辦24年，也是慢飛天使們與家長志工們的團圓圍爐，成為中部最大型的年終慈善活動。
今(24)日舉辦「第24年送愛心到人間圍爐」，宴請慢飛天使們（慢飛天使指的是遲緩兒、盲童、多重障礙等）吃團圓飯，於台中潮港城餐廳熱鬧登場，席開近百桌邀請彰化縣私立家扶發展學園、家扶基金會南台中家扶中心、家扶基金會台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、新北市大同育幼院、臺中市私立惠明盲校、伊甸基金會、瑪利亞社會福利基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等十家社福團體近350名慢飛天使及盲童，家人及老師志工們近千人參與。
慢飛天使的年齡層從幼兒到成人，在家長老師志工的陪同下，從社福機構坐著交通車來到潮港城餐廳，迎接他們的是妝扮成小叮噹、佩佩豬、跳跳虎、皮卡丘等卡通大人偶，一入大宴會廳每桌都有氣球擺飾、場內燈光秀如嘉年華會，大玩偶發放玩具、戳戳樂等逗樂大小朋友，陳叔叔化身為悍衛戰士獨行俠，騎著全台第一部掛牌重機粉墨出場上台主持！
活動中在汽球爆破揭曉各單位需求的物資時獲得熱烈掌聲，象徵孩子們突破重圍、破蛹而出，而每年最令人期待的神祕加碼禮-拼湊幸福拼圖，在各單位努力下共幸運拼出5部Tiida轎車及10部Gogoro電動機車，讓這些單位又驚又喜，最後又邀請溪州聖智啟智中心的侯秀玲主任上台，陳叔叔給她一個小紅包，抽出後竟然也是一部交通車，活動總計送出6部轎車，全場興奮激昂，24年來已經累計送出70幾部交通車。
陳志聲回顧這24年，他分享2個故事，在第5年的時候有位媽媽上台代表彰化家扶致謝詞，12年後她又來參加我們的活動，來了之後希望上台講話，她說：我的兒子做天使去了！我們深感遲緩兒的壽命並不長，更應珍惜慢飛天使活著的時光，這位媽媽一直追隨送愛心到人間，做永遠的志工。
另一個故事是在第五年時，有一位彰化家扶遲緩兒的媽媽，她的兒子阿宏已經癌末，應主任的說明送她一個紅包，請她上台陳志聲對她說：妳不能放棄，阿宏需要妳！再5年後的圍爐上有一個人突然說要上台致謝，原來是阿宏的媽媽，5年後她還堅持快樂地活著。
陳志聲說：這些故事令人動容，也欽佩這群陪伴教導慢飛天使的家長志工們，讓我更有力量滿懷喜悅的兌現對遲緩孩子的承諾，因次每年送愛心到人間的活動就是我內心最重要的事，24年來也把這份心意也感染了身邊無數好友及協力廠商，齊心點亮祝福與希望。
延續相挺這份愛心的37家共同主辦企業好友包含：台灣行動菩薩助學協會、精湛建設、財團法人燕景社會福利慈善事業基金會、禾安投資開發、仁邑投資開發、精銳建設、寶成國際集團、統立工程、恒昱資本、卓伯源先生夫人、簡森垣先生夫人、欣向美牙醫診所、康博集團、LARGAN、宏全國際、新英機械、亞洲富泉財匯、創泰投資、寶宇興、台灣引興、關中公司、壕錀企業、利駿貿易、蕙禮、明躍國際、九陽法律事務所、秋雨物流、匯恆機械、鼎金國際、台灣三菱電梯、松金工程行、築跡建築師事務所、龍寶建設、寶輝建設、麗明營造、勝群金屬、磐興建設開發等以及計有81家協辦單位及個人參與，捐贈物資總額近千萬元。