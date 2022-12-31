第六屆人間有愛兒少文學獎頒獎表揚

百位偏鄉孩童共餐 一圓台北圍爐願

會中同時頒發台灣百大旅宿金獎。

同場進行2022最具影響力品牌獎頒獎。

由台北市政府社會局指導，台灣人間有愛中小企業互助協會發起，華藝創意文化出版事業、華品文化國際行銷共同協辦歲末年終「第六屆人間有愛兒少文學獎」頒奬典禮於12月30日在北市星靚點花園飯店舉行，社會局局長姚淑文、前教育部長吳清基、社會局兒少科、前衛生署長楊志良、台灣科技人才發展中心-王孝慈董事長出席與會為偏鄉兒少們鼓勵與表揚。

台北市社會局局長姚淑文(左三)及前衛生署長楊志良(右三)祝賀協會圓滿成功。

第六屆兒少文學獎輔導擴增至4所偏鄉及機構「平溪十分國小、石碇國小、碇內國小及萬華兒童服務中心」，歲末年終將匯集眾人之力，讓偏鄉孩童「圓」一個圍爐夢！讓他們實現來台北過新年用餐的夢想，讓一百多位學生能一起共餐，此次徵文競賽有分有作文組、繪畫組、混齡教學組，學生參加人數破百位，晚宴活動中除了進行「兒少寫作分享」「音樂饗宴」，也給孩子們一個表演舞台的機會，十分國小演出-舞龍舞獅及天燈舞、石碇國小演出-鼓藝表演、東南科大表演藝術所帶來的精彩舞蹈-SUGAR GUN，同時邀請到擁有金鐘、金曲長笛百變天后美譽的音樂家-華珮老師，以長笛演奏為現場帶來悠揚樂音開場。

與東南科技大學進行產學合作,舉辦2022「夢想起飛 轉動潛力」音樂ＭＶ劇本創作競賽，透過贊助獎助學金讓孩子們擁有更多的舞台。

理事長林玉卿特別感謝到場支持的眾多企業，與會中聚水文創周世傑總監及和正農作林和正更是準備精緻色鉛筆及蛋糕伴手禮送給在場每一位孩子們，協會舉辦兒少文學獎最主要是鼓勵孩子們透過文字創作讓自己勇敢寫下夢想，同時提升小孩的寫作能力，深耕文學創作，協會成立至2022年底已指導超過300多位兒少，孩子們透過創作分享自己心中的夢想，找到自我價值與成就，這場慈善晚宴也將許多相同頻率的人聚在一起，集眾人之力呼籲各界拋磚引玉，今年更與東南科技大學進行產學合作，舉辦2022東南科技大學盃「夢想起飛轉動潛力」音樂ＭＶ劇本創作競賽，歌曲是由林玉卿創作，透過贊助獎助學金讓孩子們擁有更多的舞台，用音樂及MV展現出專業並將在校所學學以致用。

第六屆兒少文學獎石碇國小師生校長合影。

台北市社會局局長姚淑文表示，孩子們透過文學創作和繪畫來探索和表達自己，這是一份獨特生命價值的禮物，不僅僅能給予孩子們多樣化的潛能發揮，更能提升孩子們的自信心，期望未來協會能舉辦更多成果發表會，讓孩子們有展現學習成果的舞台。此外，現場也特別表揚傳善獎盃給贊助企業，感謝企業善行做社會圓滿推手，希望將一份善念及愛傳承下去，善盡社會責任，同時，協會為協助企業品牌多元開拓與商機發展，藉以鼓勵企業品牌提出以台灣在地特色、或符合創新設計概念，今年除了頒發2022最具影響力品牌，更特別擴大徵選出百大磐石設計金獎、百大旅宿金獎、TOP 100品牌金獎，獲獎的企業背後都代表商家對產品的堅持與驕傲，同時盼透過「跨界交流」的方式，呈現出更多元商機，同時為協助台灣企業對接國內外商機。