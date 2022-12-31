六十三社區長照機構獲WELL健康建築鉑金級認證

均鎂福祉、台灣受恩與德和建設共同合資成立「玨心為爾」，所設立台北市私立六十三社區長照機構(日照中心) 榮獲國際WELL建築研究院(IWBI)的WELL PLATINUM 鉑金級認證，成為全球首家通過WELL健康建築認證的日照中心，今(31)日由IWBI亞太區副總裁張為舜親自授證。

跨界投入倡議關注高齡照護議題

台北市大安區是台北市人口外移與高齡人口比例最多地區，政府與民間單位都在設法面對高齡化議題，原經營輔具貿易均鎂福祉董事長林桂惠與劉書朱女士認為高齡化議題並非單一民間單位能處理，因此成立「社團法人長期照顧協會」，花費近五年結合醫療、照護、科技、建設等跨領域業者共同關注照護議題，並成功整合台灣受恩與德和建設跨界投入照護議題。

全台擁有10家日照中心的台灣受恩總經理劉庭軒與台北市進行都更與危老改建的德和建設董事長特助紀岳君皆關注高齡照護議題，在林桂惠邀請下於2020年共同成立玨心為爾公司，且設置第一個事業單位「六十三社區長照機構」。

根據政府統計資料顯示，台北市大安區總人口自105年31萬人下降至111年28萬人，但65歲以上人口比例卻從5萬7千多人上升至6萬4千餘人，高齡比例自18.36％上升至22.83％，其中失智與失能人口推估超過一成。

面對急速高齡化趨勢，目前大安區只有5間日照中心服務高齡族群，而日照中心也常被民眾視為鄰避設施，在高齡人口與照護服務嚴重失衡與民眾對日照中心的認知落差，玨心為爾於台北市大安區舉辦一場照護倡議行動，翻轉民眾對照護事業認知，引進國際健康建築概念。

全球首間健康建築WELL鉑金級認證日照中心

依據長照服務法設置的社區型長照機構「六十三社區長照機構」服務38人，設置社工師、護理師、照服員服務台北市長輩。為確保他們在健康安全環境引進健康建築認證，成為台灣第一間也是全球第一間通過國際WELL健康建築標準（WELL）鉑金級認證的日照中心。

WELL健康建築認證是專注室內環境來提升人體健康與福祉的建築認證標準，由美國公益性組織國際WELL 建築研究院（IWBI）以健康科學、行為科學、建築科學為論證基礎，透過十大概念（空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神及社區）來達到以人為本，為使用者提升福祉健康的健康建築標準。

「六十三社區長照機構」設立以Live WELL、Age Well為核心理念，透過健康建築的規範進行設計、並在營運政策上全面提升日照中心被照顧者的健康與照顧者的福祉。

WELL如何優化高齡者照護環境？

WELL集結空間中所有利害關係人，透過與中心護理同仁、設計師、易境永續WELL顧問、全齡使用者等，從設計、施作、運營、WELL性能驗證到取得鉑金級認證，讓十大概念從生理到心理、復健治療到照顧皆以「您」為中心，提供以人為本的溫暖服務和個人化的生活環境。其中又以「空氣」、「光」、「運動」、「社區」為六三日照特別為長輩優化的概念。

結合「空氣」、「光」、「運動」、「社區」為六三日照特別為長輩優化環境為設計概念。圖／玨心為爾提供

1. 空氣—健康呼吸

六三日照的空氣品質採用WELL最高規格的要求，嚴格遵守台灣空氣品質標準法，以PM2.5為例，台灣要求小於35μg/m3 ，六三日照透過滿足美國空調協會外氣量標準，所有進入室內新風皆通過MERV13濾網以及RGF空氣滅活設備，達到PM2.5<10μg/m3，且可有效滅活SARS CoV2、大腸桿菌等常見於長照機構的危害菌種。

2. 光—沐浴於健康光環境

為提升長輩視物能力及健康的身理時鐘養成，六三日照採用低頻閃、低炫光、高演色性燈具及晝夜節律照明設計。透過室內光配方，可以讓長輩在室內活動時有如自然光的光品質；在返家時可因白天晝夜節律的強化，提升睡眠品質。

3. 運動—樂齡動起來

透過六三日照特約物理治療師，提供每位長輩專屬的肌力、心肺訓練的運動課程，並在健身房空間強化熱舒適、聲環境優化設計，降低噪音及空間殘響（回音）提升長輩運動過程中的身心舒適。

六三日照特約物理治療師，提供長輩專屬的肌力、心肺訓練的運動課程。圖／玨心為爾提供

4. 社區—連接你我他

遵循WELL標準，制定嚴格的緊急應變措施及設備，專屬AED及護理急救人員，確保長輩安全以及六三日照的營運韌性。整體空間採用親生命設計元素，大量使用原木材質及綠植裝飾，讓長輩們可以擁有放鬆、減壓的正面表現。

「六十三社區長照機構」以WELL健康建築指標確保照顧者與被照顧者都生活在健康的環境，對失能與失智長者提供妥善且溫暖的日間照顧，減輕照顧者的負擔，從社交活動、專業治療、飲食調整、作息安排到睡眠，讓長者從中養成有益記憶保健的良好生活形態。

玨心為爾期望協助台北市民眾「在地安老」的願景找到具體實踐的路徑，「六十三社區長照機構」的成立即為行動的開端，未來將繼續集結更多民間能量與公部門實踐照護城市的目標。玨心為爾官網：https://www.jutopia.com.tw/