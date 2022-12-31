世新大學攜手神通資科　強化資通訊領域產學交流

智慧時代來臨，大眾生活朝向自動化及數位化發展，資通訊傳播產業求才若渴，世新大學與神通資科攜手合作，昨（12/30）日共同簽署合作意向書，結合雙方在學界及產業的資源及影響力，為未來新一代的資通訊傳播環境發展及就業趨勢做好轉型準備。

世新大學校長陳清河表示，世新積極鏈結政府、企業資源，超前部署師生學術研究接軌產業脈動，首重學用合一適性職涯發展，此次與神通資科的合作，建基於雙方長期的交流與企業校友的居中協調，希望雙方都能透過合作計畫，促進產業實務與學術領域匯流，以強化學術研發與產業創新的連結。

神通資科副總丁玉成表示，對於有機會跟世新合作感到非常興奮，因看到世新在傳播領域、5G應用的研發表現，深感期待。他也特別提及，在集團內新達電腦產品推廣處服務的楊志宏處長，就是世新栽培的優秀校友，而且雙方合作其實早就開始，目前已有5位世新學生進入事業群實習，發揮專業所學。

昨（12/30）簽約儀式上，世新大學與會代表有副校長兼管理學院院長廖鴻圖、副校長兼教務長賴正能、新聞傳播學院院長阮明淑、資訊傳播學系主任黃昭謀、公共事務室主任唐淑珍，神通資科與會代表有新達電腦總經理許培卿、智慧文教處處長邵美玲、專案部經理周瑩珍、行銷企劃處經理羅韋盛等一行人，雙方就相關院系所學生實習、人才培育及產學合作案進行交流，尋找適合發展的目標，厚植世新人才競爭力。。圖／吳雅如攝

神通資科屬於聯華神通集團，是台灣打造智慧城市的重要推手及智慧校園的領先企業，長年與世新大學資訊傳播學系、資訊管理學系有產學交流。上個（11）月，世新資傳系百名師生才前往神通資科參訪，進行產學交流會議，激發雙方在資通訊領域更多的討論，一個月內就展開校級MOU簽署，雙方皆期待在未來能擴展更多的合作項目。神通資科團隊此行也特地參訪世新智能攝製基地，了解風行全球的虛擬攝製模式。