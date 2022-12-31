世新大學攜手神通資科　強化資通訊領域產學交流

世新大學陳清河校長與神通資科丁玉成副總共同簽署產學合作意向書。圖／吳雅如攝
世新大學陳清河校長與神通資科丁玉成副總共同簽署產學合作意向書。圖／吳雅如攝

智慧時代來臨，大眾生活朝向自動化及數位化發展，資通訊傳播產業求才若渴，世新大學與神通資科攜手合作，昨（12/30）日共同簽署合作意向書，結合雙方在學界及產業的資源及影響力，為未來新一代的資通訊傳播環境發展及就業趨勢做好轉型準備。

世新大學校長陳清河表示，世新積極鏈結政府、企業資源，超前部署師生學術研究接軌產業脈動，首重學用合一適性職涯發展，此次與神通資科的合作，建基於雙方長期的交流與企業校友的居中協調，希望雙方都能透過合作計畫，促進產業實務與學術領域匯流，以強化學術研發與產業創新的連結。

神通資科副總丁玉成表示，對於有機會跟世新合作感到非常興奮，因看到世新在傳播領域、5G應用的研發表現，深感期待。他也特別提及，在集團內新達電腦產品推廣處服務的楊志宏處長，就是世新栽培的優秀校友，而且雙方合作其實早就開始，目前已有5位世新學生進入事業群實習，發揮專業所學。

昨（12/30）簽約儀式上，世新大學與會代表有副校長兼管理學院院長廖鴻圖、副校長兼教務長賴正能、新聞傳播學院院長阮明淑、資訊傳播學系主任黃昭謀、公共事務室主任唐淑珍，神通資科與會代表有新達電腦總經理許培卿、智慧文教處處長邵美玲、專案部經理周瑩珍、行銷企劃處經理羅韋盛等一行人，雙方就相關院系所學生實習、人才培育及產學合作案進行交流，尋找適合發展的目標，厚植世新人才競爭力。。圖／吳雅如攝
昨（12/30）簽約儀式上，世新大學與會代表有副校長兼管理學院院長廖鴻圖、副校長兼教務長賴正能、新聞傳播學院院長阮明淑、資訊傳播學系主任黃昭謀、公共事務室主任唐淑珍，神通資科與會代表有新達電腦總經理許培卿、智慧文教處處長邵美玲、專案部經理周瑩珍、行銷企劃處經理羅韋盛等一行人，雙方就相關院系所學生實習、人才培育及產學合作案進行交流，尋找適合發展的目標，厚植世新人才競爭力。。圖／吳雅如攝

神通資科屬於聯華神通集團，是台灣打造智慧城市的重要推手及智慧校園的領先企業，長年與世新大學資訊傳播學系、資訊管理學系有產學交流。上個（11）月，世新資傳系百名師生才前往神通資科參訪，進行產學交流會議，激發雙方在資通訊領域更多的討論，一個月內就展開校級MOU簽署，雙方皆期待在未來能擴展更多的合作項目。神通資科團隊此行也特地參訪世新智能攝製基地，了解風行全球的虛擬攝製模式。

文 吳雅如