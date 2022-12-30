億光文化基金會簡文秀寒冬送暖　獻愛心至18個社服團體

歲末感恩的時刻來臨，善盡社會企業責任的億光文化基金會還是跟往年一樣略盡棉薄之力，在農曆春節前捐贈200萬至全台各地急需幫助的社福團體，繼續將這份愛心廣傳到更多孤立無援的角落。

在COVID-19疫情衝擊下，百工百業蕭條不振，加上今年酷寒的嚴冬多日發布低溫特報，許多社福團體獲得企業或個人幫助大幅減少，有的社服團體甚至已面臨斷炊的困境，此時真的急需更多善款救濟。

億光文化基金會董事長簡文秀表示，今年億光文化基金會特別將愛心獻給台灣脊柱側彎關懷協會、臺大兒童醫院癲癎整合治療團隊、天使心家族社會福利基金會、桃園市藍迪基金會、南投縣弱勢家庭關懷福利協會、博幼社會福利基金會、愛維養護中心、心燈啟智教養院、育成社會福利基金會、台東基督教醫院偏鄉日照建置計畫、天主教瑞復益智中心、財團法人幼幼社會福利慈善基金會、臺師大管樂隊寒假巡演訓練基金、中華民國書學會、民視「臺灣的聲音」音樂會、切膚之愛社福基金會、福和愛心關懷協會以及繁榮社會企業「福袋」計畫等18個團體。

聲樂家簡文秀回母校獻唱，祝賀國北教大127周年校慶活動。圖／億光文化基金會提供

簡文秀呼籲，在年節將近之時，期望能拋磚引玉號召更多企業或善心人士「有錢出錢、有力出力」攜手種福田，不論小額捐款或大筆金額贊助，甚至打電話問候或鼓勵，或利用年假探訪這些團體，傳遞滿滿的關懷與溫暖。