外貿協會2023年度記者會

黃志芳：貿協將全面重返實體，協助企業分散市場，布局韌性供應鏈

外貿協會董事長黃志芳在12月29日舉行的「2023年外貿協會年度記者會」中表示，全球正面臨30年來未有之變局，為了協助臺灣企業分散市場、布局韌性供應鏈，明（2023）年貿協將鎖定美國、日本、新南向、中東四大重點市場，除籌組旗艦團前往新設據點之美國達拉斯、中東利雅德開拓商機及辦理台貿中心開幕儀式外，並將在日本舉行大型臺灣形象展，同時新南向臺灣形象展及26項臺灣國際專業展，也將全面重返實體展出。

黃志芳指出，今（2022）年一年內，新冠肺炎大流行、俄烏熱戰、美中冷戰、美元飆漲、能源結構失調以及氣候變遷等事件接續而來，造成總體經濟劇烈震盪，全球化的和平紅利不復存在，世界不再是平的，國際總經、地緣政治、產業基本面等三個因素，主導未來經濟發展。

黃志芳強調，地緣政治已成企業的必修課，每一個企業主，除了管理公司的產、銷、人、發、財外，還要身兼國家元首、外交部長、經濟部長及財政部長。黃志芳引用巴菲特的名言指出，護城河越深的公司，越能夠勝出；並以公路競速車換登山車為例舉出，過去30年用公路競速車可以在筆直的馬路飆速，現在像是進入崎嶇的山路，隨時有高山阻隔，要換成登山車，才能敏捷因應。

黃志芳表示，面對自1970年以來50年趨勢的大反轉，企業要有長期作戰的準備，貿協將與企業合作，在全世界開疆闢土。為此，2023年貿協關注的方向包括：全面恢復實體會展和全球交流活動，關注國際韌性供應鏈布局及電動車、元宇宙及ESG發展趨勢，並強化數位科技，幫助企業精準行銷全球，另地緣政治與國際總經變化亦是貿協關注的焦點。

外貿協會董事長黃志芳（中間坐者）、秘書長王熙蒙（中間左1）、副秘書長李惠玲（中間右1）率貿協各單位主管一齊大合影，面對2023年蓄勢待發。圖╱貿協提供

由於美國製造業、資金及人口有往南移動的趨勢，目前在美國南部、墨西哥北部地區正在形成一個世界級的製造中心，加上台積電在亞利桑那州設廠，未來將形成新的臺灣產業聚落，為協助臺灣企業掌握這波美國南向發展及產業供應鏈合作新商機，明（2023）年貿協將在美國德州達拉斯新設據點，以就近服務臺商。

在中東巿場拓銷方面，由於沙烏地阿拉伯政府近年積極推動《2030願景計畫》，為了協助企業爭取沙烏地阿拉伯改革開放政策下的龐大轉型商機，今年在沙國首都利雅德設立新服務據點，明年將組團前往拓展合作商機，並舉辧開幕儀式。

近年臺日關係突飛猛進，加上臺灣產業已具備與日本產業界合作之實力，黃志芳指出，明年貿協將在日本東京舉辧「日本臺灣形象展」，預期可為臺日合作推向另一個高峰。

另外，延續今年美國電動車商機訪問團聲量，明年除邀請美國車廠來臺採購外，也將複製美國電動車團的成功經驗，籌組電動車產業最強的團隊，訪問汽車大國德國、日本，直接與德日車廠高層及工作團隊連結，搶進德日電動車產業供應鏈體系。

黃志芳在記者會最後表示，動盪的時代來臨，不確定成常態，企業需長期作戰，提高警覺，打造護城河，以隨時因應地緣政治及國際經濟變局。52年來，不管在什麼年代，貿協都是臺灣企業的最佳夥伴，如今是地緣政治動盪的年代，貿協的責任更加巨大，未來貿協將與企業攜手合作，為臺灣爭取最大商機。