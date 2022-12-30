愛妮雅攜手青年做公益 暖心送愛到偏鄉

寒冬將至，許多公益團體急需幫助；有鑑於此，愛妮雅化妝品集團日前在聖誕節前夕，與A2區造夢者校園獅子會，一起到達苗栗聖方濟育幼院。除送上溫暖外，更與孩子們一起動手做芋圓，歡慶聖誕節。

愛妮雅愛心大使，陪伴孩童動手做芋圓，歡慶聖誕

愛妮雅化妝品集團與造夢者校園獅子會，聖誕節一同到苗栗聖方濟育幼院，舉辦歡慶聖誕節的溫暖活動。活動中，愛妮雅化妝品集團的愛心大使、造夢者獅子會的獅友、以及育幼院的孩子們，一起動手做芋圓、小豬造型包餡湯圓；完成後還互相分享彼此做的芋圓、湯圓，為溫暖的聖誕節，畫下一個美麗圓滿的回憶。

愛妮雅集團夥伴，與孩子一起度過愉快難忘的聖誕節。圖／愛妮雅化妝品集團提供

疫情後的景氣寒冬，公益團體需要大眾的力量支持

疫情肆虐後，許多台灣的公益團體受到嚴重影響，不只是個人捐贈減少，許多企業的愛心捐款也逐漸減少。發揮企業社會責任，愛妮雅化妝品集團也時常關注、幫助眾多台灣社會公益團體，盼能提供協助，拋磚引玉，吸引更多的人一同關心、幫助台灣的公益團體。

愛妮雅集團陳威中總裁表示，愛妮雅集團自創立時，便定下重要的企業精神：「手心向下、回饋社會。」集團更是長期贊助如創世基金會等，台灣的各式各樣的社會公益團體，尤其是疫情時，遭遇到經營困難的團體。

愛妮雅集團與造夢者校園獅子會，合作送暖做愛心，給孩子們一個難忘的溫暖聖誕佳節，更希望藉此拋磚引玉，號召更多的企業與親友，一同關心台灣的社會公益團體，幫助需要幫助的人。