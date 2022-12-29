順益台灣原住民博物館「原民繪畫之美」桃園展出　把握最後倒數

2022 年，順益台灣原住民博物館─美術分館移動白盒子計畫：「原民繪畫之美」以行動藝廊的概念於桃園盛大展出。本次展覽，是「移動白盒子計畫」自 2020年在台北國際藝術博覽會首展後，又一次主動將藝術展示場域移動到各城市，與觀眾建立連結的新嘗試。本展從館藏 400 多件繪畫當中，精選 21 幅原住民主題作品，包含原民圖騰、人物與生活圖象，由 1917 年日籍畫家石川寅治所畫之《蕃界的鐵線橋》揭開序曲，讓觀眾得以一窺百年前台灣部落的景象；接著台灣前輩畫家筆下的原民圖象，如：李澤藩、顏水龍、張義雄…等，以及原民藝術工作者跳脫傳統木刻與陶塑，描繪原民神話與風俗，如屏東排灣藝術家賈瑪拉•古流與伊誕•巴瓦瓦隆…等作品則帶來多元視角的豐沛藝術能量。

順益台灣原住民博物館─美術分館移動白盒子計畫：「原民繪畫之美」桃園開幕貴賓合影留念。圖／李翊榛

從「順益台灣原住民博物館」到台灣原住民繪畫系列，順益關係企業榮譽董事長林清富，從年少時經常跟著母親到三峽祖師廟拜拜，因此走進李梅樹先生畫室的經驗開始，「藝術千秋、富貴浮雲」，就是台灣前輩畫家李梅樹對少年林清富的期許。在有限的時空裡，讓藝術的價值代代相傳。林清富先生除了經營車業以外，也開始收藏台灣原住民文物與台灣主題經典畫作，積極以保存和推廣台灣文化藝術為職志。1994 年於故宮對面創建了「順益台灣原住民博物館」，並於 2011 年榮獲米其林推薦為台灣優質博物館。女兒林純姬接任第三任董事長後，秉持世代傳承理念，於 2020 年將北門的順益行起家厝，轉型成「順益台灣原住民博物館-美術分館」，也成為企業家支持台灣本土藝術的新典範。

桃園是順益關係企業重要的生產與銷售基地，「移動白盒子計畫」在桃園首次的戶外展出具有特殊的意義。本次展覽，結合順益關係企業集團汽車工業與典藏畫作，將藝術展示場域移動到各城市，主動與觀眾建立連結。除了展示藝術品外，本次展覽由策展人蘇振明教授規劃結合演講、座談與藝術工作坊，將過去傳統以「靜觀文物」為主的參觀方式，轉變成以觀者為主的「互動體驗」模式。期許「移動白盒子計畫」能乘載著台灣這塊土地的藝術與文化寶藏，在台灣各大城市移動，擴大民眾對藝文的參與，進一步將台灣藝術之美廣為理解與傳承。展覽將於 12 月 24 日至隔年 1 月 2 日展出。

畫作導賞講師蘇振明 。圖／李翊榛

【展覽資訊】

展覽日期 | 2022.12.24（SAT.）-2023.1.2（MON.）

展覽地點 |桃園藝文園區廣場(桃園藝展中心前廣場)

開放時間 | 09:00-17:00 (周一至周日)

展出藝術家|石川寅治、伊誕•巴瓦瓦隆、李澤藩、李奕家、陳淑嬌、高業榮、張炳南、張義雄、曾孝德、黃飛、賈瑪拉‧古流(周錦松)、劉玉玲、潘小俠、賴高山、顏水龍、蘇振明(按照姓名筆劃排列)

協辦單位：桃園市政府文化局、桃園市政府原住民族行政局

贊助單位：天河基金會

【畫作導賞】

◎日期：12/31、14:00 (活動時間 60 分鐘)

◎活動免費，講師：蘇振明

【DIY 活動】

日期：12/31 時間 10:00 (活動時間 30 分鐘)

◎達悟手環 $100

日期：1/1 時間 10:00、14:00 (活動時間 30 分鐘)

◎小小勇士帽 $50

日期：12/26-12/30、1/2 時間 9:00、17:00 (活動時間 20 分鐘)