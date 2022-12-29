靈鷲山臘八粥迎新春 萬瑞千福「兔」you

喝一碗佛陀的乳糜粥！歲末送虎迎兔年，12月29日靈鷲山「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工們無畏溼冷氣候，手持「093八寶，健康永不老」、「八寶吃飽飽，人生沒煩惱」愛心舉牌，精神奕奕喊著「靈鷲山好酷，l love you 兔」、「福氣兔you旺整年」隊呼，徒步在貢寮偏鄉地區或福隆街張貼開山住持心道法師「智透太平 德貫乾坤」墨寶春聯，並親手送上4200碗暖呼呼的臘八粥，祈願大家共霑佛佑、歲末養生補氣，過個平安喜兔年。

農曆12月初8日，也就是「臘八節」，經典記載釋迦牟尼佛於苦行林中，日食一麻一麥，忍受飢餓痛苦6年，形銷骨毀。後來理解修行應守中庸之道，維持身體的基本需要，接受牧羊女供養的乳糜（用牛奶酥油調製的粥），終於在12初8日悟道，佛教徒以臘八粥象徵這碗供養佛陀的乳糜，慶祝釋迦牟尼佛成道。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師和客堂執事聞虛法師，為貢寮國中孩子送上熱騰騰的臘八粥。（靈鷲山佛教教團提供)

志工們願力熬煮 龍樹青年徒步送粥貼春聯

基隆講堂的師兄姐剛圓滿華嚴法會，本著一心的願力，前天就來聖山寺安單備料，今天凌晨犧牲睡眠，在大寮熬煮米粥，他們個個都是香積高手，洗鍋洗碗、浸泡材料，每一鍋都有專人盯著煮；福隆里長吳獻彰夫人號召12位平均年齡70歲的地方媽媽們，前天來大寮幫忙洗米和食材；一大早，法師們和志工一起分裝熱騰騰的臘八粥，志工們隨車分6路出發，發送隊伍裡面，今年加入了靈鷲山龍樹青年志工，徒步送粥貼春聯，為這次的活動注入不少年輕活力。正值午餐時刻，民眾們感恩靈鷲山送上寒冬裡最暖和的點心。

「一日榮董，終生守護」！靈鷲山感念榮譽董事會一群無私奉獻的成員，善心善念善行，長期護持每年臘八粥所有食材，心道法師也讚歎榮蕫佈施給佛陀、靈鷲山的這份心意，時時刻刻與佛菩薩連結，累積正念行善業，永續歡喜以佛法利益眾生。

093八寶，人生沒煩惱！靈鷲山聖山寺副監院妙實法師說，9年來送臘八粥，就像過年辦喜事般的開心。（靈鷲山佛教教團提供）

法師感恩9年來大眾共願共行 成就善緣好事

聖山寺副監院妙實法師和大殿執事賢善法師說，臘八粥用了10多種豐富食材，以傳統古法製作，每年歲末年初送臘八粥，就像過年辦喜事般的開心，感恩大眾的共願共行，9年來，靈鷲山年年送臘八粥，與貢寮在地機關、學校、商家、民眾廣結善緣，更成為過年前當地的重要活動，希望大家吃了平平安安、兔年健康財四方。

此外，12月30日農曆適逢佛陀成道日， 2023元旦至3月31日，靈鷲山般若文教基金會歡喜啟動第2屆「四期教育～成佛有你」全球徵文，心道法師說：「四期教育就是帶著大家一起來成佛。」適逢靈鷲山開山40周年，為鼓勵學佛風氣，總獎金將提高至12萬元，藉此拋磚引玉，邀約更多有志推廣佛法智慧者，透過徵文分享遇見四期教育的精彩生命故事，以文字傳承諸佛法、利益一切眾。

「諸供養中，法供養為最。」第2屆徵文主題除了以靈鷲山成佛藍圖四期教育的3門課程～「皈依三寶」、「初轉之法」、「無我之道」，特別增設「靈鷲40～四期教育與我」，希望以文字的力量轉化為影響社會的正面能量，將佛法的美妙供養給世人。

詳細活動辦法： https://edu.ljm.org.tw/news/show.aspx?id=1530