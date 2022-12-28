DEKRA德凱走入校園 守護幼小孩童交通安全

日前DEKRA德凱參加由德國經濟辦事處舉辦的第二屆一日CSR(企業社會責任)課程，與其他13家德國知名企業前往台中海墘國小。在企業社會責任日的活動中，DEKRA德凱向一二年級的學生分享行人的用路安全知識，並且發送了DEKRA德凱的道路安全小紅帽，幫助孩童們在道路環境中更容易被看見。

今年的DEKRA道路安全宣傳活動：「小心！ 安全不是秘密！」， 這是為了確保年輕幼小的道路使用者的安全。 透過這樣的活動，DEKRA 德凱分發亮眼的安全小紅帽給學校的學童們。DEKRA德凱安全小紅帽非常受到孩子們的歡迎，不僅佩戴舒適，搭配醒目亮眼的顏色和反光條，讓孩子走在道路上不容易被忽視。

DEKRA德凱前進台中海墘國小，分享道路安全並發送反光小紅帽給學童，讓孩子在道路上更顯眼。圖／DEKRA德凱

自 2004 年以來，DEKRA德凱開始推廣安全小紅帽活動，一直致力於促進道路上年輕幼小用路人的安全。透過這樣的推廣活動，已經分發了超過 316 萬頂帽子給全世界各地的兒童。DEKRA德凱安全小紅帽使用醒目亮眼的紅色加上反光條，就是希望確保其他道路使用者能夠更輕易地看見這些戴著反光帽子的幼小用路人。 DEKRA德凱一直致力於從小就教育兒童道路行為規則，不論是直接在學校採取預防性道路安全措施、配戴DEKRA德凱安全小紅帽，還是通過與道路安全相關的學習教材。

如果父母與孩子討論並練習相關的道路行為規則，可避免兒童的許多道路風險。 與孩子一起研究道路安全行為，更能確保孩子們作為行人或乘坐公共交通工具上學的安全。 搭配激勵人心的口號，「如果你想吸引注意力，你必須在道路上很醒目！」，戴上 DEKRA德凱安全小紅帽就是一個幫助你在路上脫穎而出的簡單方法！