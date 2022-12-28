全嘉藝起來 歌林一起跨年嗨翻天

嘉義市政府主辦「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」活動 ， 將於12月31日下午15時在嘉義市立體育場登場，連續9.5個小時精彩演出不中斷，除了下午有優質在地團隊及晚會大咖藝人的演出外，現場還有美食市集、文創市集與公益攤位。

今年歌林(Kolin)在「全嘉藝起來跨年晚會」活動提供多款熱門、實用家電作為抽獎用，民眾只要上傳在現場的照片，就有機會獲得「歌林14吋DC變頻遙控循環立扇風扇」、「歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈」，另外填寫問卷，還有機會抽中「歌林65型androidtv 4K聯網液晶顯示器」、「歌林雙面鐵板燒」、「活動專屬口罩」。

參加跨年晚會，還有機會抽中歌林家電好禮，左起：歌林65型androidtv 4K聯網液晶顯示器」、「歌林雙面鐵板燒」、「歌林14吋DC變頻遙控循環立扇風扇」、「歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈」。圖/歌林提供

嘉義市市長黃敏惠日前在記者會上特別感謝「憶聲電子歌林事業部」，及其他贊助企業對今年跨年活動的支持，同時呼籲當天入場民眾配合相關的防疫機制，請全程佩戴口罩，做好防疫措施。文化局表示，當天中午12時開始，將進行周邊交通管制，嘉義市政府貼心安排接駁車服務，歡迎多加利用大眾運輸工具，而無法到場感受跨年氣氛的民眾也別擔心，今年「迎接2023全嘉藝起來」跨年晚會實況，將於民視台灣台、「嘉義+1 We Chiayi」官方Facebook粉絲專頁、YouTube進行網路直播，下午19時網路全程直播，21時在民視台灣台（CH152）有現場轉播，不管民眾身在何處，可隨時透過電視、電腦以及手機都可同步收看，感受嘉義最High跨年晚會。