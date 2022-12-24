郭壽珍榮任第八屆台灣國際職業婦女協會理事長

台灣國際職業婦女協會(簡稱BPW)為一國際性的女性社團組織，目前全世界的會員國一共有100多個，是比聯合國更早成立的國際性婦女組織。

台灣是在2008年成為國際職業婦女協會（簡稱IFBPW)的會員國。目前台灣共有11個分會，每2年由11個分會推派代表，透過選舉產生總會理事長。

今年適逢理事長更迭，乃於12月24日星期六下午，假台中市北屯區的葳格國際會議中心舉行第八屆總會理事長選舉。選舉結果，由大台中分會推派的郭壽珍代表勝出，出任第八屆總會理長。

新上任的郭壽珍理事長本身從事環保綠建材的營銷，另同時兼營雷射切割工程。郭理事長因長期接觸綠建材，深知永續經營及友善環境的重要性，積極涉略企業零碳排、碳權交易的議題。為了能在該領域有更高遠的前瞻性，乃報考進入勤益科技大學的產業碩士班就讀。

每位新任理事長皆有新願景及執行計畫。對郭壽珍理事長而言，首要任務為執行聯合國永續經營的17項指標，這也是協會追求的宗旨。其次為積極推動碳匯、碳權及公元2050年淨零碳排的目標。另外女力的提昇與培訓亦為會務發展的重點。

最後，郭理事長希望攜手全國600多位會姐的力量，利用兩年的任期，做好多項指標性的任務，讓全世界看到台灣女力的亮點。

圖/戴辰攝影