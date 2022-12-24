KPMG號召14家客戶共同捐贈240台電腦助偏鄉

連續17年發起偏鄉送愛，讓偏鄉孩子歡度聖誕

KPMG安侯建業聯合會計師事務所昨（23）日舉辦【偏鄉頌愛 幸福同在】捐贈活動，邀請14家企業客戶響應，慷慨捐贈共240台電腦。除進行電腦捐贈活動外，更號召同仁化身聖誕天使，認購9所台灣偏遠小學超過600件運動球鞋、外套與後背包，作為小朋友的聖誕禮物。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，KPMG每年十二月都會舉辦慈善月捐贈活動，至今已邁入第17年，感謝企業的愛心接力，使得活動長年延續。陳俊光說，近年因為疫情的關係，更凸顯偏鄉及社福機構對於遠距及電腦視訊需求更加強烈。因此，KPMG更堅定地持續捐贈電腦給需要的單位，協助他們度過難關偏鄉的資源。今年度更有14家客戶也慷慨響應共同捐贈240台二手電腦至58家數位機會學習中心(DOC)及社福機構，這除了讓偏鄉的朋友們擁有更多學習機會及資源，也藉此幫助社福機構老師維持工作不中斷，以提升對弱勢朋友照顧的品質。

除了電腦捐贈外，同仁也自發性認購運動球鞋、外套送至偏遠小學。今年更是再次送愛至9所偏鄉小學，而許多運動用品客戶及合作廠商，包括亞瑟士、GIORDANO台灣分公司、美津濃、享通運動用品、台灣永興東潤、必爾斯藍基及其經銷商微笑運動用品等，共7家企業都一起共襄盛舉。

負責主辦此活動的KPMG專業組織策略長郭冠纓則表示，CSR活動一直是KPMG安侯建業的企業文化之一，尤其每年到11、12月份，更是KPMG的「公益忙季」，Partner、同仁都會熱情響應、出錢出力做公益。這次偏遠小學的願望認養活動，我們刻意選在雙十一前夕啟動，雖然不是網購限量商品，但同仁們仍然相當支持，很短時間內，就以「愛心」將孩子們的願望通通下架。KPMG期待攜手客戶、同仁們將手心向下服務人群，一同面對新時代的挑戰，以不同的形式加入KPMG公益行列，才能讓這個活動每年持續不斷，也約定明年一起繼續送愛！ 今年參與電腦捐贈企業包括士林開發、大塚資訊、仁寶電腦、禾伸堂社會福利慈善基金會、安倉營造、吳尊賢文教公益基金會、坤宏實業、東和鋼鐵、金益鼎、宜新實業、岳豐科技、尚龍企業、新至陞科技及瑞瓏企業等，共14家企業客戶響應參與，共送出240台電腦。