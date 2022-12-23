勤業眾信辦公益路跑 號召1500位同仁響應

以「POWER RUN」之名實踐社會公益，捐贈路跑步數愛心基金構築友善環境

隨著本土疫情告一段落，勤業眾信聯合會計師事務所於大佳河濱公園舉辦「2022勤業眾信路跑嘉年華POWER RUN」，號召北中南的同仁及眷屬一起參與路跑與各項挑戰賽，由勤業眾信董事長與總裁率隊帶領經營團隊開跑，匯聚超過1,500名員工以具體行動，響應Deloitte “Better Futures”的口號，身體力行透過慢跑運動獲得健康，更匯集多元Power實踐社會公益，捐贈路跑步數愛心基金，致力構築友善的環境與力量，持續為社會帶來正面影響力。

勤業眾信聯合會計師事務所董事長洪國田表示，勤業眾信是一個大家庭，為感謝每位同仁兢兢業業的付出，及在其背後支持的家人朋友們，今年的家庭日活動一改過往的運動會團體競賽形式，移至戶外舉辦路跑活動，期望透過眾人一步一腳印的「小綠點˙大力量」精神，推動事務所持續發展的動能。

勤業眾信聯合會計師事務所董事長洪國田。圖／勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，勤業眾信秉持著「卓越永續」的經營理念，及持續推動「創新轉型」的精神，本次路跑嘉年華由數十位合夥人與高階管理者，攜手率領同仁開跑、實踐Deloitte「共創影響力」（Connect for impact）。讓同仁有全新的體驗外，也將路跑步數轉換成「愛心基金」，捐贈予聯合勸募協會與安得烈慈善協會。期望由組織內部做起，由上而下、由內而外，打造連結世界每個角落的企業體質，為社會、為你我、為未來創造健康的永續發展環境，凝聚愛心散播正面影響力。

公益X永續回饋地方社會 創造正面影響力

持續性地「創新創業」可助台灣持續發展。勤業眾信深耕在地市場，關懷本土社會型企業發展，本次路跑嘉年華亦邀請地方創生團隊參與擺攤，讓更多人有機會與接觸地方資源、貢獻一己之力推動台灣產業發展。除此之外，公益路跑嘉年華為兼顧各年齡層之需求規畫一系列活動，包括：近80個美食及娛樂遊戲攤位、團體趣味競賽，及親子同樂唱跳活動，照顧不同族群喜好玩得盡興。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。圖／勤業眾信

勤業眾信致力於人才培育，除了專業智識培養亦重視心靈發展與健康，將員工福祉設定為核心價值並融合於工作之中。勤業眾信榮獲全球職場權威研究機構 “Great Place to Work” 之 「2023 Great Place to Work 卓越職場」認證外，為落實ESG理念及Deloitte WorldClass 2030年影響全球一億個未來人才人之目標，今年也啟動偏遠地區學童教育和生活改善計畫，提供資源縮短城鄉教育差距，並捐贈太陽能板落實永續生活概念；期盼持續結合組織內外部力量、鏈結產業企業與社會公眾資源，迎接 ”Better Futures”。