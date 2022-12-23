凱基證 連續七年偏鄉送耶誕愛心禮物鞋盒

凱基證券捐助之凱基慈善基金會關心弱勢，連續七年於耶誕節前募集裝滿學用品之禮物鞋盒，由凱基證券志工同仁們整理、包裝及分送給台東、南投、嘉義、屏東等地偏鄉學童，今年總計送出600多份愛心禮物到14所偏鄉學校。凱基慈善基金會今年再次把愛放大，協同合作開發金控及子公司中國人壽、凱基銀行、開發資本同仁共襄盛舉，開發金控總經理龐德明與開發資本副董事長尚德沛更是特別準備了各10份愛心禮物，要讓偏鄉小朋友一同歡度溫暖的歲末。

凱基慈善基金會長期關注偏鄉孩子，除了提供急難救助學金、弱勢學童營養早餐、補助偏鄉英語課程等，每年耶誕節前更為孩童們準備各種實質愛心禮物，包含小朋友喜愛的文具、玩具、運動用品等，串聯凱基證券及開發金控集團同仁的愛心與祝福，透過實質行動在寒冬歲末傳遞溫暖，共同實踐回饋社會的企業核心價值。

嘉義縣更寮國小校長吳佩珊表示，感謝凱基證券送給小朋友的禮物，讓孩子在開心之餘，學習感恩、知足、滿足與幸福，將來也會同樣分享這份溫暖；而凱基證券給孩子更珍貴的禮物，是讓學生每周都能進行全英語的外師主題英語課程，凱基慈善基金會執行長曾錦隆同時也鼓勵學童：「更寮國小很小，但小朋友你們的心胸與視野一點一點也不小，將來要擴展到全亞洲，再來是全世界！」

這兩年新冠肺炎疫情影響許多家庭的生活，凱基慈善基金會協助弱勢學生的獎助學金再創新高，讓學生們能夠不受家庭經濟影響而安心就學，同時也協助更多位處偏鄉和資源不利地區之雙重弱勢學生補充營養，讓孩子健康發育成長、開闊視野，期許小朋友從小打好基礎，為自己創造更多發展機會。