凱斯教育舉辧慈善公益園遊會 寒冬送暖樂山教養院

教育是百年大計，品德教育從小扎根，擁有雙語幼兒園、英語學校、教學研究中心的「凱斯教育」已超過二十年教育經驗，每年秉持著傳統形式而舉辦耶誕慈善園遊會，讓全體師生與家長都能歡聚，帶著孩童一起做公益，而慈善園遊會盈餘捐贈至樂山教養院，展現寒冬送溫情的行動。

前幾年因疫情、天氣影響而停辦多年，今年在眾人期盼下「2022凱斯教育機構親子慈善園遊會」日前圓滿落幕，希望透過孩童、家長與老師的參與，一起為愛心付出行動，出錢出力，讓社會更多需要關愛的大人小孩們，能感受凱斯教育的溫暖與愛心，注入一絲暖流。

凱斯教育表示，今年耶誕親子慈善園遊會，舞台上賣力表演的孩童與認真帶領遊戲的老師們，臉上都洋溢出喜悅的笑容。凱斯走過疫情，期望能藉由寒冬送溫情的活動教導孩子，學會分享、願意付出、懂得感恩。

2022凱斯耶誕親子慈善園遊會，希望教導孩子懂得學會分享、學會付出、學會感恩。圖／凱斯教育提供

今年園遊會家長、學生、畢業的校友與親朋好友們都踴躍參加捐贈公益的活動，讓愛心不分你我、沒有界線，感受耶誕幸福與做愛心的美好。凱斯教育創辦人王永弘特別感謝同仁們的齊心努力，讓會場每個角落都有歡樂且散播愛，讓所有人共度難忘的耶誕盛會。

凱斯教育表示，疫情衝擊下，近幾年公益團體募款不易，凱斯教育旗下凱斯幼兒園與建國幼兒園大班師生將此次的善款捐贈至樂山教養院，這是凱斯教育的傳統。凱斯幼兒園大班老師也透過行前教育讓年僅6歲的大班小朋友們，了解愛心捐贈的對象與意義，包含樂山教養院都住那些院生？樂山院生們和我們有哪些不同？他們為什麼會和我們不一樣？我們可以為他們做些什麼等，有了完整的心理建設，才能在踏進樂山教養院時，展現對的「態度與互動，讓愛一起傳遞下去！」

凱斯耶誕慈善園遊會盈餘全數捐贈予樂山教養院，並由凱斯幼兒園大班師生前往樂山代表致贈。圖／凱斯教育提供

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