BMW千里送暖 聖誕送禮助學 翻轉偏鄉未來

疫情衝擊之下，偏遠地區的家庭生計出現困難，也令原鄉孩童無法安心就學，翻轉未來的機會變得渺茫，為了讓孩子不放棄未來，BMW台北依德、台北鎔德與蘭陽鎔德偕同博幼基金會舉辦「依起獻愛，行善48」活動，在聖誕節充滿希望的日子裡向各界募資，希望延續孩子的求學之路，更擔任聖誕老人傳愛送暖，拋磚引玉捐款喚起社會的重視與關愛。

「依起獻愛，行善48」聖誕節圓夢計畫活動已經延續第三年，本次邀請宜蘭、花蓮、台東、尖前、尖後和橫山6處課輔中心的孩童一起許下聖誕願望，藉由實現偏鄉孩子們期待已久的聖誕願望，讓學童能伴隨著溫暖的心意成長。

BMW一早派出多名代表從台北出發，將一車車的聖誕禮物與助學用品送至宜蘭松蘿國小。圖/業者提供

募資活動開跑不到一個月，已經獲得各界熱烈響應，至今有逾五百名「BMW之友」熱情地支持與共襄盛舉，募得將近50萬圓夢基金，為鼓勵渴望讀書、卻受家庭經濟因素影響、而缺乏資源的孩子，添購平日所需的生活必需品、文具用品與繪圖用具，幫助讓他們得以持續學習，並趕在聖誕節前夕，送為學童專屬助學禮，一圓多年的夢想。

BMW台北依德、台北鎔德與蘭陽鎔德團隊，派出多名代表於聖誕節前夕（12/21），載著一車又一車的聖誕禮物與助學用品，一早從台北出發，化身為學童期盼已久的聖誕老人朝向宜蘭松羅國小方向前進，當眾人抵達現場，學童早已在校園等候多時，一個個露出既期待又雀躍的微笑，準備了熱情的舞蹈表演，迎接自遠方而來的工作人員。

BMW台北依德、台北鎔德與蘭陽鎔德也在聖誕圓夢計畫中，拋磚引玉捐贈48萬的助學物資，協助偏鄉學童們能安心學習。圖！業者提供

現場為了拉近大人、小孩的距離，規劃了一系列的體驗活動，包含分組遊戲、品牌介紹、色彩學課程、BMW原廠塗裝體驗課程、學生職業探索課程等，一個個充滿趣味的環節，讓現場歡樂的笑聲不斷。

此外，BMW台北依德、台北鎔德與蘭陽鎔德也在活動中捐贈48萬的助學物資，協助全台偏鄉學童們能更安心、順利的進行線上課輔學習，讓新世代的孩子逐漸茁壯與獨立，並將力量轉化為善的循環，循序漸進延續至每個新世代。

「依起獻愛，行善48」聖誕節傳愛送暖圓夢計畫集結外界善心與善款，讓宜花東弱勢學童，以及新竹偏鄉4百多位學童們感受到社會的溫馨，能夠在充滿溫暖的節日裡，收到自己的專屬禮物，孩子們都十分雀躍與感動，也更有機會能夠實現未來的志向。