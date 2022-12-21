敏盛醫院志工表揚大會圓滿成功

陳燕秋督導投入志工行列近20年任勞任怨、服務熱心，獲頒最高榮譽獎

敏盛醫院19日假該院20樓演講廳辦理「志工表揚大會暨在職訓練、慶生活動」，邀請總院長陳文鍾頒獎，全體志工歡慶一堂。

敏盛醫院志工督導陳燕秋 (左三)獲得總院長陳文鍾(右三)頒贈最高榮譽獎。圖/敏盛提供

陳燕秋(右)帶領志工捐贈物資。圖/敏盛提供

敏盛醫院志工督導陳燕秋獲得陳院長頒贈最高榮譽獎狀，表揚她帶領志工團隊任勞任怨的服務精神，敏盛志工團隊已於日前榮獲桃園市政府衛生局志工評鑒優等獎，除此也得到衛生福利部5,000小時以上銀牌獎以及桃園市政府金質獎！表現傑出有目共睹。陳燕秋獲獎表示，自74年6月19日進入敏盛醫療體系至今，期間曾任人事管理組長、公關室組長、公共事務組長，96年7月轉任社會服務室督導，綜理志工隊務，培訓新進志工、辦理教育訓練、志工表揚及參與志願服務績效評核計畫，96年7月~105年12月加入企業志工行列服務時數共3,020小時，帶領志工團隊走入社區，定期關懷獨居老人、殘障弱勢團體，捐款及提供生活物資，出錢出力，實地參與各組志工之服務領域，服務觸角延伸至敏盛體系蘆竹老人長照中心、中敏、三民護理之家、怡仁居等；包含社區弱勢族群義剪，幫助行動不便者理髮、剪髮..等，除此，96年~107年帶領敏盛志工隊連續11年榮獲桃園市政府衛生局志工評鑑優等獎，106年亦榮獲桃園市政府表揚志願服務績優團隊獎盃，105年榮獲桃園市表揚好人好事代表獎，30多年來獲獎無數。

志工幫助行動不便者理髮、剪髮。

陳燕秋欣喜表示，自己婆婆現年88歲仍擔任敏盛醫院團康組長，表揚當天也帶領大家一起做健康操，活動在一片歡馨氛圍中圓滿成功。