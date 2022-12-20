1111人力銀行產業論壇系列　科技女力崛起職場全新風貌

後疫情時代產業爆出人才荒，近年在就業市場上嶄露頭角的女性人才也愈發受到重視，關心產業人才趨勢，1111人力銀行攜手科技報橘，於12月20日下午假張榮發基金會國際會議中心，舉辦「科技女力論壇」，由行政院數位發展部數位產業署擔任指導單位，新竹科學園區管理局、光電科技工業協進會、台灣人工智慧協會以及Girls in Tech共同協辦，與會的重量級貴賓及主講嘉賓，包括國科會人文及社會科學研究發展處處長林明仁、流線傳媒社長戴季全、台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理朱以方、Girls in Tech台灣分會會長葉妍伶、中工會女性工程師委員會主委薛文珍、數位女力聯盟常務理事張琬平律師、日益能源執行長畢婉蘋、天工精密總經理林筱婷、台灣人工智慧協會執行長林筱玫，深入探討各產業如何在數位轉型及科技化過程中，用多元人力實現企業競爭力。活動現場吸引超過百家企業人資到場參與交流，氣氛熱烈。

1111人力銀行於10月起舉辦一系列的產業論壇，首場論壇聚焦【缺工海嘯－科技人才荒】為產業攬才提供解方，第二場【產業轉型 精準留才－加值求才競爭⼒】鎖定正值產業轉型的南部產業，探討產業願景與勞動力趨勢，第三場【科技女力崛起論壇】則聚焦近年快速崛起的職場女性工作者，為產業環境帶來哪些全新風貌，未來又要如何打造多元平權、對女性更加友善的職場環境，以接納這群快速成長的女性就業大軍？

根據2022年性別圖像，台灣的性別平等表現，在全球163個國家中，位居第6名，亞洲名列第1。台灣的女性無論在經濟參與、教育程度、健康與生存以及政治參與等指標觀察，都在持續的進步。1111人力銀行的調查也發現，女性在職場中有幾項重要的優勢，包括心思細膩77.3%、親和力強62.6%、具同理心59.5%、身段柔軟57.2%以及善於溝通52.4%。

1111人力銀行公關經理李頂立表示，女性在職場上的能見度越來越高，影響力也逐漸增加，從金管會公布的公開發行公司董事資料中觀察到，在過去10年，女性董事的人數增加幅度超過6成6，再從過去10年女性的勞動參與率來看，25到44歲的女性勞動參與率，從100年的77.53%到110年已經達到83.22%，從這兩組數據可以觀察到，除了女性的就業曲線持續成長，在職場上占據一席之地，特別是高階的經營管理者成長幅度更快，代表高階的女性主管對產業影響力快速成長。

李頂立表示，調查發現女性自認在一般服務業、醫療/照護/環境衛生、金融業、餐飲住宿等產業發展較具優勢，從主計總處的統計資料也顯示，中小企業負責人為女性者有58.6萬家，占37.2%，各行業中，又以住宿及餐飲業的「女企業家」占46.8%最多，但事實上女性的長才不只可以發揮在內需型的服務產業當中，近年在資訊科技等外銷產業中也不乏有女性主管在產業中引領趨勢。

Girls in Tech台灣分會會長葉妍伶(中)從職場女性勞動的角度來分台灣女性的職場參與。圖／1111人力銀行提供

女性可以在職場上揮灑，要靠整個社會共同進步，調查發現有4成6的女性認為所處職場對女性友善，其中包括1成1認為工作環境高度重視女性權益，另外有3成女性認為所處的職場已經達到男女平等，但也有2成3的女性在職場上感受到偏見。

而女性在職場上最容易遇到的瓶頸包括因生育調整/中斷職涯68.5%、能力被低估61.3%、男女同工不同酬56.5%以及因為婚姻調整/中斷職涯56.3%。至於女性最想改善的職場困境有哪些？占比最高的是薪水太低50.1%、薪資停滯不動49.1%、缺乏升遷管道31.8%以及工時不友善21.7%。進一步交叉分析也發現，基層工作者最容易遭遇低薪困境，但對高階主管來說，升遷的玻璃天花板則是最想打破的困境。

李頂立分析，除了工作能力，女性在職場上精進還有許多瓶頸需要克服，其中婚、育就是影響女性職涯的兩大變數，根據勞動部的調查，21%的已婚女性會因為結婚而離職，雖然其中有61%會再度復職，但重回職場的間隔期卻長達4.5年，而且還有39%的女性，不會再回到職場。此外因為生育或懷孕而離職的女性也高達22.7%，其中的40%再也不會回到職場。

相較於男性較少因為婚育中斷職涯，女性因為婚、育因素暫離職場，不但會讓薪資停滯、倒退，也可能因為婚、育放棄晉升。值得一提的是，近年男性請領留職停薪育嬰假的比例已經持續提升，參考勞保局今年1到9月的統計數字，男性請領留職停薪育嬰假的人數占比達到26%，顯示在育兒路上，開始有男性選擇分擔，象徵性別平權更進一步。

李頂立建議，在少子化已成國安問題的當下，如何留住女性勞動力，在職場上發揮所長，又不衝擊生育率，友善職場就顯得格外重要，許多企業開始從福利著手，除了生育獎金、育兒補助的實質補貼，更重要的是友善的工作環境，諸如彈性工時、育兒服務都可以讓女性在職場打拚的同時沒有後顧之憂，避免女性被迫在職場與家庭中做選擇，才能在職場上展現續航力。