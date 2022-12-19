睿森關懷弱勢孩童 捐贈育幼院度過溫暖冬季

近年來疫情導致公益團體募款不易，睿森長年關懷台灣弱勢團體不遺餘力，低調默默每日回饋鄉里發送民生物資至今已逾兩年。睿森負責人涂誠文聽聞「台灣關愛之家」育幼院急需生活物資，便主動聯繫伸出援手，期盼孩童都能度過溫暖寒冬。

諸多金飾業接待往來客戶眾多，各種世間冷暖故事也屢見不鮮，有感於生存不易，為幫助更多人減輕負擔，睿森自兩年餘前便開始每日準時發放生活物資給民眾領取，沒有限制任何門檻，只要有需要民眾皆可來免費領取。涂誠文近日偶然得知由於疫情造成經濟蕭條，每個人能幫助他人也受限自己的經濟狀況，許多育幼院獲得的資源與金錢則大不如往年，面臨歲末寒冬，真的很需要社會大眾伸出援手。

涂誠文（左）與關愛之家呂主任（右）受贈合影。圖／睿森提供

目前全台至少超過120個登記有案的育幼院，台灣每年平均有超過600位嬰兒無法獲得原生家庭的撫養而進入育幼院，幼童及青少年的人數更是不勝枚舉；這些育幼院有些是來自脆弱家庭、有些則是專門照顧早療兒童，而還有需要特別對孩童心理輔導照護。而大部分育幼院人力資源有限，要細心照顧孩童已是不易，除了部分知名、有基金會背景或宗教團體支援的育幼院在經濟條件上較不須擔憂，一般育幼院還要擔心生活物資的潰乏，實在經營越來越艱辛。於是他主動聯繫表達協助意願，且親自了解各育幼院真正需要哪些物資或幫助，希望能盡棉薄之力，讓弱勢孩童擁有無虞的成長環境，一起度過疫情難關。

涂誠文指出，雖然自己的力量無法幫助到所有需要的人，但相信每個人出一點力，能讓更多人度過辛苦難關。」平日也會和一些熟客聊到社會公益，呼籲大家有錢出錢有力出力，讓人感到這個社會其實並不冷漠，希望能透過拋磚引玉，引起更多人關注弱勢團體，一起加入這個愛心行列，一起讓社會更美好。讓愛的能量無限正循環下去。