東海龍門天聖宮 全真清靜禮斗朝儀法會報名

祈安類科儀，以禮斗最具代表性

世界上各個古老民族多有星辰崇拜之舉，但能將星辰崇拜轉化為星斗信仰的，則僅有漢人民族信仰的道教。晚唐杜光庭祖師『廣成集』有多篇醮謝星辰、禮斗之青詞，『道門科範大全集』則有針對生辰、消災、祈祿、延生、南北斗合醮…等醮儀。

『北斗經』云：『北辰垂象，而眾星拱之，為造化之樞機，作人神之主宰』。

華人傳統信仰中，星辰與人們生命力相互連結，又有『天上一顆星，地上一個人』的說法，當一個人出生之際，即有自己所屬的本命星君；因此，拜斗即是祈求本命星君護佑，使元辰光彩、星光熾盛。

年關將至，各家各戶除舊佈新、請福延禧之際，內政部績優宗教團體-台東指標媽祖廟東海龍門天聖宮，奉主駕天上聖母『東海媽祖』慈諭，訂於2023年2月16日至2023年2月18日(農曆癸卯年正月廿六～正月廿八日)重現清代古制，首啟『全真清靜禮斗朝儀法會』三永日法會，敦請高功道長按廣成科儀重現全真斗壇，設南、北、東、西、中五斗星君聖位，燃點南辰延壽斗燈、北斗消災斗燈、三台星斗燈(三胎星君)。迎駕斗母元君，虔誠恭敬，朝禮聖號。宣解厄牒，關告斗府靈官移文，焚化二十四道解厄符，投入水盆，滅落灾星，斗光護佑。常保平安，運途昌順。

東海龍門天聖宮『全真清靜禮斗朝儀法會』三永日法會，敦請高功道長按廣成科儀重現全真斗壇，設南、北、東、西、中五斗星君聖位，燃點南辰延壽斗燈、北斗消災斗燈、三台星斗燈。迎駕斗母元君、宣解厄牒、關告斗府靈官移文，焚化二十四道解厄符。圖／東海龍門天聖宮提供

法會特點

『九炁青天上，日月星斗真』，天有九星、九皇；地有九幽；人有九竅。廣成儀制的斗壇特點有：

斗壇是朝天而立，上面有供奉斗母，大眾可以遶壇祈求。

道長會為大眾解24厄，化符在水盆，象徵凶星落滅。

全真有秘傳薩祖(薩守堅)真人，咒棗治病 的法術，與會可以求棗湯得加持消病苦。

東海龍門天聖宮『全真清靜禮斗朝儀法會』三永日法會生肖祭改項目表。圖／東海龍門天聖宮提供

祭改生肖

鼠：福德。

牛：天狗(需祭改)。

虎：病符(天醫斗、元辰燈、需祭改)。

兔：太歲(宜安斗母元君斗，點太歲燈、光明燈、安太歲)。

龍：太陽(女須防爛桃花、壞姻緣，宜太陰星君斗)。

蛇：喪門(宜南斗星君斗，主延壽。建議祭改，制凶煞星)。

馬：太陰(男須防爛桃花、桃色風波。宜太陽星君斗化解，制夫妻厄、桃花星)。

羊：五鬼(輕罰單重官司，宜東斗星君斗，主計筭事，或祭改來化解五鬼占宮、小人暗害、官符是非事)。

猴：死符(宜北斗星君斗，解厄難。須制死符星，或點光明燈、藏魂)。

雞：歲破(宜安斗母元君斗，點太歲燈、光明燈，來化歲破正沖)。

狗：龍德(運勢平穩，欲求更上一層樓，宜安西斗星君斗，主紀名功祿，可以帶動事業運發展，或點光明燈，照亮前途)。

豬：白虎(小遇皮肉傷，大遭血光災，白虎動口，必有傷，宜制白虎星，或安媽祖斗、光明燈來化)。

東海龍門天聖宮『全真清靜禮斗朝儀法會』三永日法會斗別項目表。圖／東海龍門天聖宮提供

斗別項目

主尊斗-摩利支天斗(斗母元君斗)：緣金12萬元(限一位；可列同一地址全家5人)。

主斗(各限一位)：

東斗星君斗：緣金36,000元(可列同一地址全家5人)。

南斗星君斗：緣金36,000元(可列同一地址全家5人)。

西斗星君斗：緣金36,000元(可列同一地址全家5人)。

北斗星君斗：緣金36,000元(可列同一地址全家5人)。

中斗星君斗：緣金36,000元(可列同一地址全家5人)。

(五斗依照五行，ex. 命裡缺金可以供奉西斗星君斗)。

副斗(不限)：

太陽星君斗(男求人緣、事業、貴人明現)：緣金12,000元。

太陰星君斗(女求良緣、感情、家庭融洽)：緣金12,000元

文昌智慧斗(求科舉、官祿)：緣金12,000元。

財神斗(求財運、事業)：緣金12,000元。

天醫斗(求身體、健康)：緣金12,000元。

平安如意斗：緣金1,200元。

祭改：緣金1000元。

祭改部分：需要帶衣服來(有袖、以非黑色為佳)，可以用13顆桂圓脫殼帶走厄運，迎來好運(因為閏月用13顆)。

東海龍門天聖宮『全真清靜禮斗朝儀法會』三永日法會科儀表。圖／東海龍門天聖宮提供

科儀表：

國曆2/16(四) ▪️第一日科儀表(農曆正月廿六日)

08:00 斗醮啟師 萬聖臨軒；

09:15 申發三界 關召符使；

10:15 靈祖正朝 翊衛壇庭；

11:15 安奉灶君 監齋啟事；

13:30 三官妙經 賜福降祥；

14:30 三元寶懺 滅罪消愆；

16:00 安建寒林 款駕停科；

17:00 款駕瑤壇 萬神停駕。

國曆2/17(五) ▪️第二日科儀表(農曆正月廿七日)

08:00 北斗早朝 朝禮星君；

09:15 北斗本命 延生真經；

10:15 星主正朝 進呈表章；

11:15 南斗六司 延壽妙經；

13:30 東斗主筭 護命妙經；

14:30 西斗記名 護身妙經；

15:30 中斗大魁 保命妙經；

16:30 大聖斗母 本命心經；

17:00 款駕停科 玉音暫止。

國曆2/18(六) ▪️第三日科儀表(農曆正月廿八日)

08:00 靜斗燃燈、咒棗解厄(解24厄難)、朝真禮斗；

11:00 敬拜玉皇 叩答神恩；

13:30 犒賞官將 助道神員；

14:00 圓滿踐駕 留恩降福；

15:00 鐵鑵斛食 冥陽兩利。