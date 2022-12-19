國際扶輪3490地區推廣松露種植技術 落實環境永續減碳愛地球

飲水安全是重大的民生問題，保護好水源地，確保飲水安全，可以守護水源地周邊及其流域生態的環境，更重要的是直接關係到廣大人民群眾的身體健康和生態保育。為改善宜蘭縣大同鄉四季村與南山村泰雅族經濟，保護宜蘭縣民飲用水資源，國際扶輪3490地區結合社友發起福爾摩沙台灣的雨潤原鄉－宜蘭四季南山松露種植推廣技術，捐贈機具設備投入建設發展。

這計畫受到國際扶輪社創社115年來第一位女性世界總社長珍妮佛．瓊斯(JENNIFER E. JONES)的重視，親自在12月18日到場參訪，鼓勵這群為水資源保護及部落經濟發展共生共榮的原鄉部落努力與奉獻。珍妮佛．瓊斯同時承諾，松露成熟會來台灣和國際扶輪3490地區結合社友共同見證收成的成果。

國際扶輪世界總社社長珍妮佛．瓊斯撿拾農場樹上已收成的板栗殼，這個具高經濟價值的食材，除了增加經濟價值外，對於水源涵養及土壤保存有極大的助益，未來肯定會對四季南山的水資源保護，發揮極大貢獻。圖／國際扶輪3490地區提供

「照顧地球，是一項永無止盡的工作，更是聯合國2030年永續發展目標的重點項目。」國際扶輪3490地區總監陳汪荃表示，宜蘭縣大同鄉四季村與南山村泰雅族聚落為雪山山脈中的河階平台，是宜蘭縣45萬人重要的水源地，當地居民以慣行農法來種植甘藍、大白菜等蔬菜，對當環境與生態易造成衝擊與破壞，間接影響宜蘭縣境內民生飲用與灌溉用之水源品質，因此國際扶輪3490地區號召宜蘭北區社、五工社、宜蘭西區、羅東西區、礁溪社、羅東社、新莊東區社、土城山櫻社及國際夥伴社國際扶輪D3350柬埔寨在Phnom Penh Central扶輪社善心社友，慷慨解囊，在宜蘭縣大同鄉四季村與南山村泰雅族聚落舉辦「GG2010776全球獎助金服務計畫－福爾摩沙台灣的雨潤原鄉－宜蘭四季南山」松露種植推廣技術，捐贈機具設備。

這個服務計畫在2018年與國立宜蘭大學技術支援服務團隊在宜蘭四季南山「原住民部落」及「水源保護地」與「宜蘭縣大同鄉蔬菜產銷班第12班」共同合作，推廣傳統高麗菜改種植高經濟價值「松露」。扶輪社共計投入約12萬美金，改善偏遠地區原民部落的經濟、維護宜蘭縣四季南山種植基地土地及灌溉水源品質、引進機具設備，厚植松露產業發展基礎，透過推廣教育及捐贈機具，協助四南地區發展精緻農業轉型產業結構。

國際扶輪世界總社社長珍妮佛．瓊斯(中)體驗挖松露，宜蘭大學食品科學系教授林世斌(左一)、國際扶輪3490地區總監陳汪全(右一)在旁解說挖掘技巧。圖／國際扶輪3490地區提供

宜蘭大學副校長兼生物資源學院院長陳威戎表示，松露屬於菌根菌，與喬木或灌木的根系共生，是一種具高經濟價值的食材，種植喬木與灌木對於水源涵養及土壤保存有極大的助益，加上四季南山的環境條件適合松露的成長，肯定未來對四季南山的水資源保護會發揮極大貢獻。

宜蘭大學、宜蘭縣政府及科技部在當地與農民研究種植松露已約有6年時間，目前當地有18戶農民無償配合提供耕地來進行松露的研究試栽植。在推廣種植的部分，協助原住民農民無松露種植過程中所需的專業知識，並提供無耕種及加工所需的農機具，因此亟需更多相關資源的挹注。國際扶輪發揮人道救援精神，提供資源協助，開辦教育訓練課程，捐贈機具設備，共同為宜蘭原民部落經濟發展及宜蘭居民水資源保護貢獻心力。

國際扶輪世界總社社長珍妮佛．瓊斯（左二）在宜蘭大學教授王宜達（右一）、國際扶輪3490地區總監陳汪全(左一) 陪同下，撿拾農場樹上收成的板栗殼。前一的獵犬是部落農民蘇腓立（右二）訓練成找松露的高手。圖／國際扶輪3490地區提供

宜蘭北區扶輪社前社長王宜達表示，本計畫為國際扶輪人道援助中的「社區與經濟發展」及「水與衛生」兩大項目，初衷及目標即是參與當地政府的「松露」產業輔導計畫，補強公部門無法顧及的各項環節，提高經濟樹種栽植比例，輔導松露栽植與田間經營管理技術建立當地農產品銷售技能，協助宜蘭縣四季南山原住民部落發展山林農業經濟，讓傳統農業轉型為高經濟價值之農業，建立當地居民有能力自主營運的循環經濟，穩定部落經濟繁，透過農產業的轉型，提供水資源與土壤環境保護，同時改善部落經濟，也為宜蘭縣45萬居民及地球乾淨水源善盡一份心力。